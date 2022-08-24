Соревнования близятся к развязке. Белорусы пока вторые в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2022

Новости Беларуси. Соревнования в танковом биатлоне на АрМИ-2022 близятся к развязке. Полуфинальные заезды в одном из самых популярных конкурсов прошли вчера, 23 августа, и продолжатся сегодня на подмосковном полигоне «Алабино», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танковый экипаж-победитель определится 27 августа, в день закрытия игр.

Накануне белорусский экипаж прошел все этапы гонки. Наша команда поразила все мишени на огневых рубежах и стала единственной, кому это удалось. Опередить белорусов удалось только российским участникам.

Гонки проходят по маршруту с естественными и искусственными препятствиями. Белорусы пока вторые в «Танковом биатлоне». Результат полуфинала станет известен 24 августа по итогам новой серии заездов.

К слову, сегодня решающее испытание и для белорусских связистов, которые удерживают лидерство в конкурсе «Уверенный прием» на АрМИ-2022. Финальный этап соревнований «Военизированная эстафета» обещает стать самым зрелищным.