Шестой день продолжается Всебелорусский крестный ход, посвящённый празднованию 1030-летия православия

Новости Беларуси. Шестой день в пути. Продолжается Всебелорусский крестный ход, посвященный празднованию 1030-летия православия на белорусских землях. В этом событии участвуют все епархии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество участников достигает полутысячи. Планируется, что в Минске желающих присоединиться к процессии будет в два раза больше.

Начался крестный ход от Свято-Успенского Жировичского монастыря 19 августа. Сегодня, 24 августа, паломники посетят Покровский храм в агрогородке Чачково. Всего верующие пройдут 250 километров через четыре епархии, поклонятся святыням 18 храмов.

Чтобы молиться, чтобы нам жить в мире, благоденствии, чистоте, чтобы был мир во всем мире, чтобы Белая Русь процветала духовно.

Завершится крестный ход 26 августа торжественным шествием от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору, где Патриарший Экзарх совершит Божественную литургию и молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Минская». Это одна из главных и наиболее почитаемых православных святынь нашей земли. В 1945 году икона Божией Матери была перенесена в Свято-Духов кафедральный собор, где и находится по сей день.