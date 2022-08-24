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Шестой день продолжается Всебелорусский крестный ход, посвящённый празднованию 1030-летия православия

24 августа 2022 07:28
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Новости Беларуси. Шестой день в пути. Продолжается Всебелорусский крестный ход, посвященный празднованию 1030-летия православия на белорусских землях. В этом событии участвуют все епархии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество участников достигает полутысячи. Планируется, что в Минске желающих присоединиться к процессии будет в два раза больше.

Шестой день продолжается Всебелорусский крестный ход, посвящённый празднованию 1030-летия православия-1

Начался крестный ход от Свято-Успенского Жировичского монастыря 19 августа. Сегодня, 24 августа, паломники посетят Покровский храм в агрогородке Чачково. Всего верующие пройдут 250 километров через четыре епархии, поклонятся святыням 18 храмов.

Шестой день продолжается Всебелорусский крестный ход, посвящённый празднованию 1030-летия православия-4

Чтобы молиться, чтобы нам жить в мире, благоденствии, чистоте, чтобы был мир во всем мире, чтобы Белая Русь процветала духовно.

Шестой день продолжается Всебелорусский крестный ход, посвящённый празднованию 1030-летия православия-7

Завершится крестный ход 26 августа торжественным шествием от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору, где Патриарший Экзарх совершит Божественную литургию и молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Минская». Это одна из главных и наиболее почитаемых православных святынь нашей земли. В 1945 году икона Божией Матери была перенесена в Свято-Духов кафедральный собор, где и находится по сей день.

Шестой день продолжается Всебелорусский крестный ход, посвящённый празднованию 1030-летия православия-10

Сохранить духовные ценности. Всебелорусский крестный ход и Соборная Божественная литургия состоятся в Минске 26 августа. Подробности здесь.

# Православные в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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