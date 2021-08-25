Рассрочка – это тоже кредит. Много ли в Беларуси людей, которые живут в долг?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Какая сейчас тенденция с кредитованием в Беларуси? Много ли людей у нас в стране живут в кредит?

Виктор Агеев, директор Департамента кредитования населения одного из ведущих банков страны:

Есть мнение, что у нас желающих жить в кредит меньше, чем в Америке. Но я бы так не сказал. Статистика, если говорить по нашему банку, у нас колеблется, конечно, с периода на период. Но только у нас 1,2 миллиона кредитополучателей. Это примерно постоянная цифра. Мы знаем по статистике, сколько у нас трудоспособного населения. Мы не один банк в Республике Беларусь, и я бы не сказал, что наши люди меньше берут кредитов. Если говорить о возрастных параметрах, в зависимости от кредитных продуктов – то ли это недвижимость, то ли это потребительские кредиты, возрастная группа тоже обширна. И сказать, что люди, которые достигли пенсионного возраста, не пользуются кредитами, нельзя. Мы тоже понимаем, что рассрочка, в которую мы берем телефон, телевизор, – это тоже, по сути, кредит. Когда человек обращается за кредитом, один из вопросов, которые спрашиваем, – «А есть ли у вас кредиты?» – «Нету». Начинаем проверять. А у него телефон, компьютер, телевизор. «Так это же рассрочка, это не кредит. Я кредиты не брал».