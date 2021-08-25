Рассрочка – это тоже кредит. Много ли в Беларуси людей, которые живут в долг?
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Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Какая сейчас тенденция с кредитованием в Беларуси? Много ли людей у нас в стране живут в кредит?
Виктор Агеев, директор Департамента кредитования населения одного из ведущих банков страны:
Есть мнение, что у нас желающих жить в кредит меньше, чем в Америке. Но я бы так не сказал. Статистика, если говорить по нашему банку, у нас колеблется, конечно, с периода на период. Но только у нас 1,2 миллиона кредитополучателей. Это примерно постоянная цифра. Мы знаем по статистике, сколько у нас трудоспособного населения. Мы не один банк в Республике Беларусь, и я бы не сказал, что наши люди меньше берут кредитов.
Если говорить о возрастных параметрах, в зависимости от кредитных продуктов – то ли это недвижимость, то ли это потребительские кредиты, возрастная группа тоже обширна. И сказать, что люди, которые достигли пенсионного возраста, не пользуются кредитами, нельзя. Мы тоже понимаем, что рассрочка, в которую мы берем телефон, телевизор, – это тоже, по сути, кредит. Когда человек обращается за кредитом, один из вопросов, которые спрашиваем, – «А есть ли у вас кредиты?» – «Нету». Начинаем проверять. А у него телефон, компьютер, телевизор. «Так это же рассрочка, это не кредит. Я кредиты не брал».
Виктор Агеев:
Люди у нас достаточно активно пользуются кредитами. Если говорить о статистике по нашему банку, в день к нам обращаются порядка 1 000 клиентов за кредитом. Конечно, мы не каждому выдаем – процент отказа есть. Люди сегодня и в 60, и в 70 лет активно пользуются рассрочкой.
У меня есть пример. Приходила женщина, подала заявку. Мы посмотрели – есть вопросы. Она пришла ко мне на личный прием. По памяти, ей было около 80 лет. Говорю: «А на что вы хотите взять кредит?» Она перечисляет: «Ноутбук, принтер...» И что-то еще из техники. Я думаю: наверное, для внука. Она говорит: «Нет, я заочно поступила в зарубежный университет, хочу заочно учиться». И такие примеры есть.
Если говорить о некой динамике кредитования, да, действительно, 2020-й, больше 2021-й год, показывает, что ниже активность в виде потребительского кредитования, но активность на кредиты в части недвижимости с каждым годом вырастает. Поэтому говорить, что мы выглядим хуже, чем зарубежные страны, – нет. Люди у нас достаточно финансово грамотны и кредитами пользуются достаточно обширно. Просто они не всегда понимают, что это кредит – рассрочка, хотя, по сути, это тоже кредит.