«Рассматриваются возможности гибкого графика». Что такое «Компания, дружественная родителям»?
Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Школы, детские сады, центры дошкольного образования, кружки, секции – это все мы знаем, куда можно отправить ребенка. Но ведь бывают такие ситуации, когда решительно не с кем его оставить. Вот, кстати, на этот случай у государства есть новые предложения.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наряду с существующей господдержкой работающих родителей, все более актуальным в Беларуси становится вовлечение в этот процесс нанимателей. В Беларуси разработана дорожная карта действий по реализации инициативы «Компания, дружественная родителям». За основу будут взяты лучшие мировые практики, проведена их адаптация к нашим реалиям.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Парадоксально, но именно COVID-19 помог осознать все преимущества такой концепции. Здесь все новые форматы работы, рассматриваются возможности гибкого графика и гибридных форм работы. Даже предусматривается, чтобы отец больше времени проводил с ребенком.
Наталья Надольская:
Белорусская инициатива «Компания, дружественная родителям» только набирает обороты. Может быть, мы спросим у наших гостей-экспертов, что бы они посоветовали, может быть, чтобы это инициатива действительно принесла пользу, а не для галочки?
Ольга Шерснева:
Какие-то, может, новые формы работы интересные?
Алина Журкевич, семейный психолог:
Если это будет создаваться действительно что-то новое, какие-то новые пространства, я бы рекомендовала, наверное, как раз таки для детей один-три года – это коворкинговые пространства. То есть это офисы со стеклянными перегородками, возможно, где есть пространство для детей, для еды. Все у всех на виду, друг друга видят. Конечно же, за детьми смотрит няня, аниматор. Это гораздо проще, мне кажется, для государства, потому что создание детских садов конкретно при организациях – это нормы, санкции какие-то, очень много пунктов и правил в этом есть. А здесь дети находятся с родителями, то есть родители отвечают за детей. Просто есть няня и аниматор, которые помогают в организации этого рабочего процесса. Лично для меня, как психолога – мне кажется, это самое лучшее пространство, которое может быть.
Да, кто-то может захотеть там работать, кто-то не захотеть. Конечно, на заводах такое не организуешь. Все-таки, если есть возможность, тогда уже это должен быть сад или на предприятии прямо, или рядом. Когда не надо ребенка возить в один конец города, и потом самому добираться до работы. Гораздо ближе, чтобы это все было – работа с детьми.
Наталья Надольская:
Я бы еще питание предусмотрела, мне кажется. Да, Светлана? Для детей доставка детского питания. А почему нет? Ведь мы же обсуждаем инициативу. Мне кажется, если там заранее прописать все эти пункты, будет очень удобно.
Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:
Наверное, это больше касается какого-то крупного бизнеса, чем частного, к примеру. Потому что, если эта компания состоит из 5-10 человек, то, естественно, офисы там небольшие. Выделить какую-то комнату, а тем более еще и питание – это должно соответствовать нормативам определенным. Это же не просто так на улице шаурму купил, правильно? Это все должно быть согласовано. Мне кажется, не так это легко.
Ольга Шерснева:
Может, у вас есть какие-нибудь предложения?
Светлана Крышнева, мама двух детей:
Да, система адаптации. Пример, может быть, американских мам, когда дети приходят на рабочие места. Я бы действительно их больше включила в рабочий процесс. Допустим, хотя бы один день – мне было бы интересно – может быть, полдня, чтобы у ребенка был тот же компьютер, какие-то обязательства, чтобы какую-то канцелярию, письма, чтобы он писал, что-то посмотрел. Потом взял на обед съездил, свозил этого ребенка покушать, приехал. Может быть, было бы так проще объяснить, что действительно мама устает. Потому что я иногда прихожу, действительно устаю. Какой-то такой момент – включение детей в работу – мне импонирует. Мне очень понравилось.
Наталья Надольская:
А давайте спросим у ребенка.
Алеся Лакина:
Александра, что нужно для комфортного пребывания с мамой на работе? Чего бы ты хотела?
Александра Крышнева:
Я бы хотела, чтобы там был кот, телевизор, и просто можно было сесть и смотреть.
Ольга Шерснева:
Все, решение нашли.
Светлана Кубарева:
Это мы все время говорим про какое-то такое занятие ребенка. Но ребенка же нужно не только занимать, но и развивать еще. То есть параллельно с этим, конечно, должны работать для кого-то логопеды. Мы же не знаем индивидуальных особенностей ребенка. Как можно, допустим, просто организовать? Как комната в моллах – это просто на час-два. Но если это брать на регулярной основе, должен быть совершенно другой подход.
Алеся Лакина:
Мне кажется, все-таки все равно то, что говорит Алина – это не на регулярной основе. Это скорее, когда уже не с кем оставить действительно, на время каникул.
Наталья Надольская:
Вот эта инициатива «Компания, дружественная родителям» – это ведь не обязательно, куда ребенка деть. Но это возможно предоставить папе лишний отпуск. Может быть, маме какой-то выходной за счет этой самой компании. То есть это не обязательно, что делать с ребенком в офисе, а как разгрузить дополнительно родителей от этой работы, чтобы они смогли больше времени провести с ребенком.
Светлана Крышнева:
Я за.
Алеся Лакина:
С другой стороны, политика положительного отношения к детям на работе формирует среди действующих и будущих сотрудников какое-то доверие к компании. Вы согласны?
Светлана Кубарева:
Да, конечно.
Наталья Надольская:
Вы знаете, у меня сразу ассоциация такая, когда рестораны Dog friendly – это формирует доверие к ресторану. А когда компания Family friendly – это сразу кажется, ну они продвинутые. Видите, они все-таки соответствуют каким-то современным требованиям, реалиям.
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