«Рассматриваются возможности гибкого графика». Что такое «Компания, дружественная родителям»?

Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Школы, детские сады, центры дошкольного образования, кружки, секции – это все мы знаем, куда можно отправить ребенка. Но ведь бывают такие ситуации, когда решительно не с кем его оставить. Вот, кстати, на этот случай у государства есть новые предложения. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наряду с существующей господдержкой работающих родителей, все более актуальным в Беларуси становится вовлечение в этот процесс нанимателей. В Беларуси разработана дорожная карта действий по реализации инициативы «Компания, дружественная родителям». За основу будут взяты лучшие мировые практики, проведена их адаптация к нашим реалиям. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Парадоксально, но именно COVID-19 помог осознать все преимущества такой концепции. Здесь все новые форматы работы, рассматриваются возможности гибкого графика и гибридных форм работы. Даже предусматривается, чтобы отец больше времени проводил с ребенком. Наталья Надольская:

Белорусская инициатива «Компания, дружественная родителям» только набирает обороты. Может быть, мы спросим у наших гостей-экспертов, что бы они посоветовали, может быть, чтобы это инициатива действительно принесла пользу, а не для галочки? Ольга Шерснева:

Какие-то, может, новые формы работы интересные?

Алина Журкевич, семейный психолог:

Если это будет создаваться действительно что-то новое, какие-то новые пространства, я бы рекомендовала, наверное, как раз таки для детей один-три года – это коворкинговые пространства. То есть это офисы со стеклянными перегородками, возможно, где есть пространство для детей, для еды. Все у всех на виду, друг друга видят. Конечно же, за детьми смотрит няня, аниматор. Это гораздо проще, мне кажется, для государства, потому что создание детских садов конкретно при организациях – это нормы, санкции какие-то, очень много пунктов и правил в этом есть. А здесь дети находятся с родителями, то есть родители отвечают за детей. Просто есть няня и аниматор, которые помогают в организации этого рабочего процесса. Лично для меня, как психолога – мне кажется, это самое лучшее пространство, которое может быть. Да, кто-то может захотеть там работать, кто-то не захотеть. Конечно, на заводах такое не организуешь. Все-таки, если есть возможность, тогда уже это должен быть сад или на предприятии прямо, или рядом. Когда не надо ребенка возить в один конец города, и потом самому добираться до работы. Гораздо ближе, чтобы это все было – работа с детьми. Наталья Надольская:

Я бы еще питание предусмотрела, мне кажется. Да, Светлана? Для детей доставка детского питания. А почему нет? Ведь мы же обсуждаем инициативу. Мне кажется, если там заранее прописать все эти пункты, будет очень удобно.

Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:

Наверное, это больше касается какого-то крупного бизнеса, чем частного, к примеру. Потому что, если эта компания состоит из 5-10 человек, то, естественно, офисы там небольшие. Выделить какую-то комнату, а тем более еще и питание – это должно соответствовать нормативам определенным. Это же не просто так на улице шаурму купил, правильно? Это все должно быть согласовано. Мне кажется, не так это легко. Ольга Шерснева:

Может, у вас есть какие-нибудь предложения?

Светлана Крышнева, мама двух детей:

Да, система адаптации. Пример, может быть, американских мам, когда дети приходят на рабочие места. Я бы действительно их больше включила в рабочий процесс. Допустим, хотя бы один день – мне было бы интересно – может быть, полдня, чтобы у ребенка был тот же компьютер, какие-то обязательства, чтобы какую-то канцелярию, письма, чтобы он писал, что-то посмотрел. Потом взял на обед съездил, свозил этого ребенка покушать, приехал. Может быть, было бы так проще объяснить, что действительно мама устает. Потому что я иногда прихожу, действительно устаю. Какой-то такой момент – включение детей в работу – мне импонирует. Мне очень понравилось. Наталья Надольская:

А давайте спросим у ребенка. Алеся Лакина:

Александра, что нужно для комфортного пребывания с мамой на работе? Чего бы ты хотела?

Александра Крышнева:

Я бы хотела, чтобы там был кот, телевизор, и просто можно было сесть и смотреть. Ольга Шерснева:

Все, решение нашли. Светлана Кубарева:

Это мы все время говорим про какое-то такое занятие ребенка. Но ребенка же нужно не только занимать, но и развивать еще. То есть параллельно с этим, конечно, должны работать для кого-то логопеды. Мы же не знаем индивидуальных особенностей ребенка. Как можно, допустим, просто организовать? Как комната в моллах – это просто на час-два. Но если это брать на регулярной основе, должен быть совершенно другой подход.