Для разгона протестующих в Лос-Анджелесе полиция применяет светошумовые гранаты

В Лос-Анджелесе, несмотря на все усилия федеральных властей, не удается погасить масштабные уличные протесты, которые уже приобретают характер гражданской войны. Несмотря на жесткую силу, которую применяет полиция по отношению к протестующим, те отказываются покидать улицы. Сообщается, что в городе начались погромы и грабежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для разгона безоружных людей спецназ стал применять резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. И без того сложную ситуацию накаляют сообщения о том, что Пентагон, по приказу Трампа к двум тысячам нацгвардейцам направляет в город более 700 морских пехотинцев. Элитные подразделения Вооруженных Сил США обычно участвуют в боевых операциях за пределами Соединенных Штатов и впервые применяются против своего же населения. Это вызвало возмущение как простых американцев, так и городских властей.

Мы же не преступники. Мы рабочие люди. Мы не мусорное ведро для президента. Я не понимаю, является ли это его способом снова сделать Америку великой, уничтожить наш народ, разрушить наши сообщества. Уничтожение Америки – вот почему он это делает.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса (США):

Это не должно происходить в нашем городе. Это неоправданно. И единственное, что они делают, это способствуют хаосу. И этот хаос начался в Вашингтоне. Еще недавно наш город был мирным, через четыре дня все поменялось из-за вмешательства федерального правительства. Лос-Анджелес не должен быть испытательным полигоном.

Эта война с улиц Лос-Анджелеса уже перекинулась на высшие эшелоны власти. Дональд Трамп пообещал арестовать губернатора Калифорнии за чудовищную некомпетентность, и неспособность навести порядок. Это стало местью за то, что демократ Гэвин Ньюсом ранее обвинил федеральные власти в создании взрывоопасной обстановки, приведшей к беспорядкам и назвал главу Белого дома «опасным президентом». Между тем акции протеста продолжают захватывать новые регионы Америки. Митинги и шествия прошли в Нью-Йорке, Иллинойсе, Джорджии и Техасе. Беспорядки начались в Лос-Анджелесе 7 июня после рейда миграционной службы США по задержанию нелегальных мигрантов.