«На рабочем месте сотрудника есть ребёнок». Как договориться с коллегами, если не с кем оставить детей?

Новости Беларуси. Детский сад закрыт на карантин, в школе начались каникулы, а в дневной лагерь записаться не успели. Не с кем оставить ребенка или он сам хочет посмотреть, где работают мама и папа. О том, стоит ли брать детей с собой на работу, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Алина, иногда начальники даже не в курсе – их кабинет находится, допустим, в другом здании – что на рабочем месте сотрудника есть ребенок. Так вот что здесь нужно предусмотреть, чтобы коллегам все-таки ребенок не мешал, чтобы не нажаловались?

Алина Журкевич, семейный психолог:

Знаете, дети – это такие непредсказуемые существа. Здесь какой-то рекомендации, что сделать… Если честно, непонятно, что сделать. В какой ситуации его сорвет, возможно, расплачется, захочет в туалет – это действительно все непредсказуемо. Если это разовые какие-то ситуации – как-то объяснять, разговаривать с сотрудниками: «Сегодня такой день, мне надо выйти на работу, так вышло. Вы во мне нуждаетесь, я не могу выйти одна». Я думаю, что в основном сотрудники все принимают. Очень маленький процент на самом деле, исследования если брать, мне кажется, 2,5 % из 100 – если брать Америку, исследования, которые там проводились – сотрудники против того, чтобы дети были на работе. Это достаточно маленький процент. Конечно, здорово, когда организовываются какие-то коворкинговый пространства, где дети на виду, с детьми няни, аниматоры, видят родителей. Особенно в возрасте один-три года, когда это еще не сад, и ребенок должен быть с тобой. Мне кажется, это самый замечательный вариант, который только может быть.