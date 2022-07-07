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«Расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно». Генпрокуратура о деле экс-журналистки НГТРК

07 июля 2022 17:25
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Новости Беларуси. 38-летней жительнице Минска вменяется попытка захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее уголовное дело Генеральная прокуратура направила в Верховный суд.

«Расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно». Генпрокуратура о деле экс-журналистки НГТРК-1

Экс-журналистку Белтелерадиокомпании обвиняют в том, что она в 2020 году входила в так называемый Координационный совет. Как считает следствие, женщина возглавляла группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ. По предъявленной статье обвиняемой грозит уголовный срок от 8 до 12 лет.

«Расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно». Генпрокуратура о деле экс-журналистки НГТРК-4

Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно. Действия обвиняемой Следственным комитетом верно квалифицированы по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее избранную в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.

# Прокуратура Беларуси # общество # Дмитрий Брылев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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