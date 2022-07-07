«Расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно». Генпрокуратура о деле экс-журналистки НГТРК

Экс-журналистку Белтелерадиокомпании обвиняют в том, что она в 2020 году входила в так называемый Координационный совет. Как считает следствие, женщина возглавляла группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ. По предъявленной статье обвиняемой грозит уголовный срок от 8 до 12 лет.