«Расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно». Генпрокуратура о деле экс-журналистки НГТРК

Новости Беларуси. 38-летней жительнице Минска вменяется попытка захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее уголовное дело Генеральная прокуратура направила в Верховный суд.
Новости Беларуси. 38-летней жительнице Минска вменяется попытка захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее уголовное дело Генеральная прокуратура направила в Верховный суд.
Экс-журналистку Белтелерадиокомпании обвиняют в том, что она в 2020 году входила в так называемый Координационный совет. Как считает следствие, женщина возглавляла группу информационного обеспечения и противодействия государственным СМИ. По предъявленной статье обвиняемой грозит уголовный срок от 8 до 12 лет.
Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено полно, всесторонне и объективно. Действия обвиняемой Следственным комитетом верно квалифицированы по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ранее избранную в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.