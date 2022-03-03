Рассказывают страшные новости о сыновьях. О чём говорят матерям белорусских солдат в телефонных звонках?

Новости Беларуси. Бессовестная игра на чувствах матерей. В Сети продолжают распространять фейк об участии белорусских солдат в конфликте в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родным срочников поступают лживые звонки.

Дезинформация набирает обороты – матерям наших военнослужащих рассказывают страшные новости о сыновьях, якобы взятых в плен и даже убитых. Ни одна из них не является правдой, подчеркивает Министерство обороны. Звонки и сообщения идут из-за рубежа. Обеспокоенных происходящим у южных соседей женщин попросту обманывают.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

У меня тоже есть сын, и я могу понять чувства, которые испытает каждая мать, получившая подобный звонок. Люди, которые совершают такие поступки, лишены всего человечного. Каждая белорусская солдатская мама может в любой момент связаться со своим сыном через его командира либо посетить его в воинской части. А Министерство обороны еще раз информирует о том, что ни один белорусский военнослужащий не участвует в специальной операции на Донбассе.

Номера телефонов, с которых поступают фейковые звонки, зарегистрированы в Украине, Польше, США и Канаде.