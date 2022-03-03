В Минске почтили память сотрудников милиции, погибших при исполнении служебного долга

Новости Беларуси. Накануне Дня милиции в столице почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вспоминали тех, кто ценой своей жизни защищал правопорядок, тех, кто до последнего вздоха оставался верным присяге.

В церемонии приняли участие руководство ГУВД Мингорисполкома, 26 семей погибших, а также молодые сотрудники и лицеисты. Они возложили к монументу цветы, почтили память минутой молчания.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома: Уже вошло в традицию, что мы ежегодно встречаемся с родственниками погибших наших сотрудников в этом месте, возлагаем цветы.Обсуждаем проблемы, которые имеются у наших родственников. Двери всегда открыты: и мои, и министра внутренних дел.

Светлана Рябоконь, мать погибшего сотрудника милиции:

В этом году 23 года, как он погиб. Я очень благодарна руководству ГУВД, что нас не забывают, помнят о нас, всегда нас приглашают. Это очень многого стоит, что такое внимание к нам, к матерям погибших сотрудников.

После этой церемонии ее участники направились на траурную литию в Свято-Елисаветинский монастырь.

Руководство минской милиции постоянно оказывает помощь семьям, которые потеряли близких. Сегодня в их адрес звучали слова благодарности за героизм и мужество их родных.