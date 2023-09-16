«Рассказать о каждом белорусе». Заглянули в закулисье концерта на День народного единства?

Алена Ланская, ведущая:

Чем еще запомнится 17 сентября 2023 года и почему к этой дате всегда относятся с особым трепетом, узнаем прямо сейчас. У нас в студии Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Республики Беларусь. В нашей программе мы уже рассказывали о Дне народного единства, о мероприятиях, которые будут проводиться. Какие мероприятия еще будут проходить?

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Республики Беларусь:

Безусловно, этот знаковый, масштабный праздник Дня народного единства охватил всю страну, поэтому мероприятия к нему проходят по всей Республике Беларусь. Это и авто- и велопробеги, и спортивные мероприятия, культурные акции, флешмобы, пресс-конференции, выставки, диалоговые площадки. «Не только музыкальные концерты». Что ждать белорусам в День народного единства – 2023 Дмитрий Потапович, ведущий:

То есть не только музыкальные концерты.

Инна Адамович:

Да, безусловно. Причем в различных аудиториях: и для молодежи, и в трудовых коллективах на предприятиях, заводах и так далее. И конечно, крупнейшим и самым основным мероприятием станет патриотический форум под названием «Мы – белорусы» на крупнейшей площадке страны – «Минск-Арене». Министерство культуры не остается в стороне от празднования этого праздника, во всех наших подведомственных организациях также запланированы мероприятия, приуроченные к этому празднику. Так, в субботу, 16 сентября, состоится интересное мероприятие, посвященное Дню народного единства, на базе Белгосфилармонии в формате открытого диалога при участии спикеров, популярных артистов – патриотов нашей страны, а также мисс Беларусь Элеоноры Качаловской. Также примет участие в этом мероприятии Вадим Гигин, представители Белорусского республиканского союза молодежи и другие известные медийные персоны и знаковые личности нашей страны. Дмитрий Потапович:

Каждый год все ярче и ярче мы его отмечаем. Это уже как-то традицией становится.

Инна Адамович:

Конечно, это уже стало традицией, потому что празднику уже третий год, но мероприятия и программа праздника становится с каждым годом все насыщеннее и насыщеннее, охватывает все большие аудитории, все уголки нашей страны. Расширяемся, привлекаем все больше к участию в этих мероприятиях нашу молодежь, активно принимают участие артисты, коллективы. Также для целевой аудитории, молодежи, запланировано много мероприятий. И сейчас по всей республики шагает акция «Разам з мастацтвам». При поддержке общественных объединений стартовала в начале сентября акция «Беларусь адзіная», приуроченная к этому замечательному празднику. Поэтому мероприятий стало намного больше и они охватили еще больше слоев населения нашей страны. «1939 год – это новая веха развития нашего народа» Алена Ланская:

А какой смысл заложен в празднике День народного единства? Что это значит для нашей страны? Инна Адамович:

Этот праздник значит, наверное, то, что мы, белорусы, мирные люди. Мы единое целое, единая нация. 1939 год – это новая веха развития нашего народа, благодаря чему мы сейчас стали независимой Беларусью, независимым, свободным народом и можем этим гордиться. И гордимся, безусловно, своими достижениями, тем, что мы сейчас есть. Страна, где прекрасное настоящее и, я уверена, прекрасное будущее. Алена Ланская:

Поделитесь закулисными процессами, приоткройте завесу концерта, кто будет принимать участие, помимо меня, кто из хедлайнеров заявит о себе? «Внешняя политика нашего государства ориентирована только на мир» Дмитрий Потапович:

И чем в целом будете удивлять? Самые важные моменты.