Не оставляли в беде даже захватчиков. Что необычного можно найти в музее, посвящённом вдовам ВОВ?

Новости Беларуси. В сельской глуши на границе Гомельской и Могилевской областей есть уникальное место – музей, посвященный вдовам Великой Отечественной войны. Экспозицию в заброшенном доме в деревне Почтовая Глинка собрал бывший учитель истории Алексей Степаненко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему пенсионер не дал снести ветхое жилище и какие истории хранит небольшой музей – узнавала Анна Корольчук.

«Даже там, где рушатся стены, всегда есть шанс на новую жизнь» – эта фраза встречает гостей над дверью в доме Марии Старовойтовой. Деревянную хатку на пепелище, оставленном фашистами, женщина строила в одиночку – война забрала мужа. Но у вдовы осталось четверо детей, ради которых нужно было быть сильной. Теперь портрет бывшей хозяйки висит в углу скромного жилища, а рядом – фотографии ее сестер по несчастью.

Анна Корольчук, корреспондент:

Белоруска Вера Пересова, россиянка Матрена Феськова, украинка Анна Плоская. Этих женщин объединяет общее горе – это вдовы войны, чьи мужья похоронены в одной могиле в деревне Хлевно Кормянского района.

10 лет назад этот ветхий дом в глуши хотели снести, но вмешался сосед – Алексей Степаненко. Он хорошо помнил трудолюбивую женщину и восхищался ее силой духа. Бывший учитель истории и краевед решил создать в нем музей, чтобы почтить подвиг таких же героинь. В Гомельской области работает уникальный музей, посвящённый вдовам ВОВ. Подробнее здесь.

Несмотря на тяготы послевоенных лет, они вырастили целое поколение. Алексей Васильевич собрал сведения о жизни 50 вдов: с некоторыми был знаком лично, о других рассказывали родные. Так, семья Анны Кондюховой из Славгородского района передала в музей рушник, а вместе с ним и ее историю.

Подумав о муже-фронтовике, женщина попросила у Бога прощения, сняла с иконы рушник и отдала солдату на портянки. Впрочем, помогали белоруски даже тем, кто пришел на их землю с огнем. Рядом с Почтовой Глинкой проходила линия немецкой обороны. Фашисты делали эти окопы ровно 80 лет назад, накануне форсирования реки Сож. Когда Италия капитулировала, итальянские солдаты в один миг из союзников превратились в пленных. Один из тех, кто смог вернуться на Родину, признался: выжил благодаря милосердию сельчанок.

Алексей Степаненко, житель деревни Почтовая Глинка:

Он вспоминал, что они были голодные, стучали в дома: «Дайте покушать». Поили молоком, и она кормит захватчиков, которые просят. Дайте покушать, потому что немцы им поменяли пайку. Не как союзникам, а как пленным.