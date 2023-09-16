«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске

Новости Беларуси. Белорусские драники, кубинские начос и египетская басбуса. Национальные блюда и культурные традиции 18 народов мира собрал на одной площадке фестиваль «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приурочили конкурс ко Дню народного единства. Учащиеся учреждений образования Заводского района и их педагоги приготовили традиционные блюда белорусской, азербайджанской, русской, кубинской и других кухонь. Также участники представили неповторимый колорит различных национальностей через костюмы и народное творчество.

Кожны павінен ведаць, што такое гісторыя нашага роднага краю. Не толькі сучасная, але і як было раней, у мінулым. Як бабуля і дзядуля сутракалі нас у весцы.

Представляем Кубу, а именно ее более уличную часть, которая самая движовая и интересная. И представляем перекусы истинных национальных кубинцев: крокеты, начос и чуррос. Кубинская сладость с испанским манером.

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района Минска:

Атмосфера, которая всегда царит на этом празднике, способствует сплочению, объединению и показывает, что мы готовы и открыты к дружбе.