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«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске

16 сентября 2023 19:09
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Новости Беларуси. Белорусские драники, кубинские начос и египетская басбуса. Национальные блюда и культурные традиции 18 народов мира собрал на одной площадке фестиваль «Мы вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске-1

Приурочили конкурс ко Дню народного единства. Учащиеся учреждений образования Заводского района и их педагоги приготовили традиционные блюда белорусской, азербайджанской, русской, кубинской и других кухонь. Также участники представили неповторимый колорит различных национальностей через костюмы и народное творчество.

«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске-4

Кожны павінен ведаць, што такое гісторыя нашага роднага краю. Не толькі сучасная, але і як было раней, у мінулым. Як бабуля і дзядуля сутракалі нас у весцы.

«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске-7

Представляем Кубу, а именно ее более уличную часть, которая самая движовая и интересная. И представляем перекусы истинных национальных кубинцев: крокеты, начос и чуррос. Кубинская сладость с испанским манером.

«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске-10

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района Минска:
Атмосфера, которая всегда царит на этом празднике, способствует сплочению, объединению и показывает, что мы готовы и открыты к дружбе.

«Перекусы истинных кубинцев». Фестиваль культурных традиций 18 народов мира прошёл в Минске-13

Фестиваль вот уже второй год вызывает живой интерес у молодежи и воспитывает в юных белорусах чувство толерантности и интереса к культурным традициям своей и других национальностей.

# Фестиваль # общество # Татьяна Мелешко # Фотофакт

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