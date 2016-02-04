Расширение присутствия в информпространстве является основной задачей СМИ – Лилия Ананич

Новости Беларуси. Внедрение телевидения высокой чёткости и наращивание интернет-контента для печатных СМИ — приоритетные задачи белорусской прессы. Итоги работы отрасли в 2015 году и задачи на текущий обсудили сегодня в столице.

В Минске прошла коллегия ведомства, которая собрала представителей телеканалов, крупнейших изданий и агентств. Всего в Беларуси зарегистрировано свыше полутора тысяч печатных СМИ, более двух сотен теле- и радиостудий. Прошедший год был насыщен на знаковые события: выборы Президента, встреча нормандской четверки, 70-летие Великой Победы.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня телевидение – это не просто телевизор. Телевидение сегодня – это и планшет, и компьютер, и спутник. Поэтому умение работать во всех средах – это та задача, которая будет ставиться и для электронных средств массовой информации.

Внедрение телевидения высокой четкости HD - тоже задача на 2016-2020 годы для наших национальных телеканалов. Если говорить про печатные СМИ, у нас очень хорошая экономика и у больших национальных газет. Они самоокупаемые.

Несмотря на развитие интернет-вещания, по результатам социологического опроса, более 60% аудитории сегодня принадлежит телевидению, далее идут интернет и печатные СМИ. Доверяют белорусским телеканалам 58% жителей страны. На втором месте российские СМИ, замыкают тройку зарубежные телеканалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Важно то, чтобы наши средства массовой информации доносили объективную, правдивую информацию до жителей нашей страны. Ведь это те проблемы, которыми сегодня живет наше государство, то, что было раньше – наше прошлое, и, несомненно, перспективы на будущее.

Конечно, хотелось бы больше видеть детских передач, наших передач про наши города, про нашу инфраструктуру, которая есть в стране.