Белорусские школьники учатся информатике по устаревшей программе: мнения разработчиков учебных пособий, преподавателей и учеников

Новости Беларуси. Белорусские школьники проходят информатику по устаревшей программе: интернет изучают в 9-м классе, а соцсети — в 10-м. И это в то время, когда чуть ли не каждый первоклассник уже опытный пользователь всемирной паутины. Справедливости ради стоит отметить, что новая версия учебников сейчас в стадии разработки. Внедрить их планируют в будущем сентябре.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Допустим, учебник за 8-й класс. Один из разделов — «Понятие об электронной почте». Неужели наши белорусские детки только в восьмом классе начинают регистрироваться, переписываться друг с другом?

Василий Русецкий, начальник научно-исследовательского центра Национального института образования, доктор педагогических наук, доцент:

Дело в том, что этот учебник, который вы держите в руках, издан в 2010 году. Соответственно, готовился он раньше, в 2008-2009 гг. Для того времени эти вопросы казались актуальными.

Актуальным это кажется, если верить учебной программе, и сегодня. В этом году белорусская детвора информатику продолжает познавать по материалам собранным лет семь назад. Учебник 6 класса — знакомство с компьютером (мышка, клавиатура, пуск, программа). 10 — соцсети, блоги. По сути, все, с чем юные белорусы знакомятся куда раньше.

Тимофей Павлов, учащийся гимназии №1 Орши:

У меня есть 7-летняя младшая сестра. Я ей просто показал, как включать компьютер, а дальше она научилась всему полностью сама.

Устройство компьютера, работа с операционной системой или текстовым редактором, создание файлов… Все, что школьники начинают изучать в 7 классе, 11-летний Егор делает с закрытыми глазами. Более того, мальчик умеет монтировать, создавать видео, работать с 3Д-графикой.

У учеников Вероники Лактиной 61 победа на республиканских и 3 на мировых олимпиадах по программированию. Они как орешки щелкают сложнейшие задачи. Другие же дети, порой, сражаются с программами едва ли не плача.

Вероника Лактина, учитель информатики и программирования гимназии №8 Витебска:

В 9-м классе проходить flash-анимацию — это вполне можно сделать в 6-7 классе, перенести раньше. Excel в 10 тоже поздновато проходить.

Учебная программа меняется раз в пять лет. Правда, на деле оказывается: школяры современные за эту пятилетку успевают не то чтобы досконально изучить пособие, но зачастую могут научить многому и их разработчиков. Но и те не дремлют. Новую версию книг готовили несколько лет.

Виктор Казаченок, главный научный сотрудник лаборатории математического и естественнонаучного образования Национального института образования:

В три раза уменьшено время на изучение вводных разделов этой программы. Больше практических задач. Интернет, допустим, уже в 6-м классе.

По новой программе шестиклассники начнут заниматься в сентябре этого года, семиклассники — в 2017-м, восьмиклассники — и вовсе в 2018-м. И теперь, кстати, программа учебная рассчитана до 5 лет. И все с электронным приложением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.