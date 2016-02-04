300 белорусских десантников высадятся на Северном полюсе

Новости Беларуси. Белорусские десантники продолжат покорение Северного полюса. Уже вторая по счету высадка в условиях суровой минусовой температуры состоится в рамках совместных учений с воздушно-десантными войсками России. Впереди у солдат интенсивный этап подготовки к десантированию на дрейфующие льды Ледовитого океана.

Впервые белорусские военнослужащие приземлились на парашютах в Арктике в 2015 году. В экстремальных погодных условиях они отработали действия по поиску и оказанию помощи пострадавшим и терпящим бедствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Степанюк, заместитель командующего силами специальных операций по воздушно-десантной подготовке Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В прошлом году участие принимали 45 человек, десантировались парашютным способом. В этом году планируется 300 человек несколькими самолетами ИЛ-76. Много особенностей в этом вопросе, потому что это Северный полюс, вы сами понимаете, и магнитная стрелка на компасе совсем не так себя ведет, как в нашей местности.