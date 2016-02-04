Новости Беларуси. Осужденный одной из колоний Брестской области победил в международном конкурсе иконописи. Резьбу по дереву он освоил в местах не столь отдаленных: учился у таких же осужденных, как и сам. И в то, что его работу признают лучшей, — мастер не верил до последнего.

Золотые купала за колючей проволокой и прихожане в тюремных робах. На богослужение в эту церковь, приходят строем и по звонку. Виталий Махонько наказание отбывает уже во второй раз. Здесь он нашел дорогу к Богу и открыл в себе талант иконописца. Единогласный победитель сегодня признается — участвовать в конкурсе даже не собирался.

Виталий Махонько, осужденный:

Сходил в церковь, поставил свечку на службе, помолился. Как озарение какое-то, пришла мысль в голову. Нашел икону в журнале, ее перерисовал. Вот так все быстро.

Резьбу по дереву освоил здесь же: учился у таких же осужденных. В том, что «поделку из-за колючей проволоки» признают лучшей домовой иконой — не верил даже сам мастер.

Александр Артюх, заместитель начальника по исправительному процессу Исправительной колонии №5:

Обычная икона, сделанная по каноном Белорусской православной церкви. Она ничем вроде бы от других не примечательна, но есть в ней что-то завораживающее. Это и привлекло к ней внимание высокого жюри.

Сам автор это завораживающее чувство иначе как чудом не называет. Небесного покровителя нарисовал и «вырезал» всего за несколько дней. Раскрыть в себе талант, о котором на воле даже не подозревал, здесь это случай не единичный. В тюремной церкви абсолютно все иконы созданы руками местных прихожан.

Протоиерей Вячеслав Стружко, старший тюремный священник Пинской и Лунинецкой епархии:

Порой эти опыты открываются здесь, когда человек заглядывает внутрь себя: понимает и осознает, что на свободе он вел неправильный образ жизни.

Сегодня в работе у заключенного Махонько — лик Пресвятой Богородицы. Виталий уверен — небесные заступники помогут стать на путь исправления. По ту сторону колючей проволоки мужчину ждут жена и двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.