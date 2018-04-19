«Расширен перечень информации, запрещённой к размещению». Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Беларуси

Новости Беларуси. Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект документа вызвал живое обсуждение среди белорусов. Немало уточняющих вопросов сегодня, 19 апреля, на заседании было и у депутатов. Отметим, что законопроект с правками содержит семь статей. Основные моменты, которые предлагается внести, касаются новых терминов: сетевое издание, интернет-ресурс и его владелец.

К первым будут относиться те площадки, которые прошли добровольную государственную регистрацию. Их сотрудники будут считаться полноправными журналистами. Изменения касаются и сетки вещания телеканалов – в еженедельном выпуске должно быть не менее 30 % национального контента.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Будзем рыхтавацца да другога чытання, да прыняцця закона ў другім чытанні, таму што ў законе, прынятым у аўтарскай рэдакцыі ў першым чытанні, ёсць заўвагі ад дэпутатаў.