«Расширен перечень информации, запрещённой к размещению». Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Беларуси
Новости Беларуси. Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект документа вызвал живое обсуждение среди белорусов.
Немало уточняющих вопросов сегодня, 19 апреля, на заседании было и у депутатов. Отметим, что законопроект с правками содержит семь статей. Основные моменты, которые предлагается внести, касаются новых терминов: сетевое издание, интернет-ресурс и его владелец.
К первым будут относиться те площадки, которые прошли добровольную государственную регистрацию. Их сотрудники будут считаться полноправными журналистами.
Изменения касаются и сетки вещания телеканалов – в еженедельном выпуске должно быть не менее 30 % национального контента.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Будзем рыхтавацца да другога чытання, да прыняцця закона ў другім чытанні, таму што ў законе, прынятым у аўтарскай рэдакцыі ў першым чытанні, ёсць заўвагі ад дэпутатаў.
Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Расширен перечень информации, запрещенной к размещению. Это касается сведений о несовершеннолетних, которые пострадали в результате преступных действий. Надо обязательное согласие законных представителей несовершеннолетних.
Эта норма была как этический кодекс. Журналисты не позволяли себе действовать агрессивно в отношении несовершеннолетних пострадавших. Они обязательно спрашивали разрешение.
Сейчас средства коммуникаций столь обширны, и не всегда приходят в журналистику подготовленные люди, поэтому есть такие вопросы.
Кроме того, в документе устанавливаются ограничения для иностранного участия в формировании белорусского медиапространства. Отдельно проект закона устанавливает перечень видов информации, распространять которую запрещено.
Как будут работать поправки к закону о СМИ и сохранится ли в байнете анонимность? Большое интервью с Александром Карлюкевичем здесь.