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Наблюдать за хищными птицами скопами можно онлайн: на гнезде установили камеру

19 апреля 2018 07:45
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Новости Беларуси. Пернатые онлайн. Наблюдать за краснокнижными скопами – хищными птицами – теперь можно в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдать за хищными птицами скопами можно онлайн: на гнезде установили камеру-1

Пара прилетела в Россонский район к гнезду, оборудованному камерой, в начале апреля. Различить их можно по окраске оперения: у самца горло белое, у самки – пестрое. Птицы тут же принялись за обустройство своего жилища: приносили ветки, выкопали ямку в центре.

Организаторы трансляции надеются, что в ближайшее время у птиц появится пополнение.

# общество # Фотофакт # Птицы Беларуси

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