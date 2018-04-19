Сильный ветер сохранится до субботы. 19 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, 19 апреля на большей части страны ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Порывистый ветер сохранится утром и днем 21 апреля. В субботу на большей части страны и в Минске ветер усилится, могут быть порывы до 15-20 м/с.

Сегодня будет облачно с прояснениями. По восточной части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северный будет сильным и порывистым.

Днем температура воздуха составит от +10 до +16°C, по западу до 19 градусов тепла.