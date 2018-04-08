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Как будут работать поправки к закону о СМИ и сохранится ли в байнете анонимность? Большое интервью с Александром Карлюкевичем

08 апреля 2018 17:07
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Новости Беларуси. Равные условия для интернета и «бумаги», регистрация электронных изданий и выход из тени комментаторов. Поправки в закон о СМИ –тема заметная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ее на неделе подхватили все без исключения. Ну а чтобы избежать соблазна поднимать бурю в стакане воды, за комментариями мы обратились напрямую к профильному министру. Игорь Позняк побеседовал с Александром Карлюкевичем.

Как будут работать поправки к закону о СМИ и сохранится ли в байнете анонимность? Большое интервью с Александром Карлюкевичем-1

Александр Николаевич, что изменится?

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Изменится то, что интернет-ресурсы, которые будут зарегистрированы как средства массовой информации, в общем-то, будут находиться в равных условиях с существующими печатными средствами массовой информации. Будут отвечать на все те требования, будут пользоваться всеми теми правами, выполнять все те обязанности, которые сегодня существуют в отношении печатных СМИ.

И правами, и обязанностями, и ответственностью за каждое сказанное слово.

Александр Карлюкевич:
Безусловно. Будут нести не только социальную ответственность за те или другие позиции, озвученные в интернет-пространстве. Но будут нести и правовую ответственность за оценки, за высказывания, за ту информацию, которая противоречит или будет противоречить законодательству Республики Беларусь.

Просто все будут работать в одинаковых условиях. И те работники, которые будут выкладывать информацию в интернет-ресурсах, зарегистрированных как средства массовой информации, будут считаться журналистами.

Как будут работать поправки к закону о СМИ и сохранится ли в байнете анонимность? Большое интервью с Александром Карлюкевичем-4

Давайте создадим образ: человек, сидящий на диване с бутербродом и печатающий комментарий, зачастую с нецензурной лексикой. Фейковые новости – что с ними будет?

Александр Карлюкевич:
Во-первых, этот человек должен будет вступить в определенные отношения с тем интернет-ресурсом, куда он отправляет свои новости. Законные отношения. То есть его будут знать там по имени, по фамилии и по паспорту.

Но только они будут знать. Те претензии, которые сейчас высказывают – якобы все личные данные будут в общем доступе – это неправда?

Александр Карлюкевич:
Нет, это ни в коей мере не правда. Это характер взаимоотношений с определенным интернет-ресурсом (с определенным электронным средством массовой информации).

Условный комментатор Петров и останется Петровым?

Александр Карлюкевич:
Конечно. Такая практика была, и у нас многие журналисты работают под псевдонимами или часть своих материалов распространяют под псевдонимами. Если наступает вопрос ответственности, то тот ресурс, в котором они выступили, обязан отчитаться и указать, кто является автором того или другого комментария или более широкого материала.

Как будут работать поправки к закону о СМИ и сохранится ли в байнете анонимность? Большое интервью с Александром Карлюкевичем-7

Эта история, понятное дело, не белорусское изобретение и не наше ноу-хау, это мировой опыт с огромными традициями.

Александр Карлюкевич:
Это попытка определенной практики, носящей цивилизованный характер. Такая практика уже используется во многих государствах – и в Российской Федерации, и в Казахстане. Кстати, внесение такого законопроекта – это еще один наш шаг к унификации законодательства в рамках евразийского пространства.

А если говорить про западные страны – приводить примеры Великобритании, Франции, Германии, то мы можем найти очень много примеров, когда за распространение противоправной информации, призывающей к экстремизму и другим ненормальным явлениям, налагаются большие штрафы. Недавно прошла информация о внесении законопроекта о борьбе с фейковыми новостями во Франции – это инициатива президента Франции. Такие примеры можно найти в самых разных государствах.

Как будут работать поправки к закону о СМИ и сохранится ли в байнете анонимность? Большое интервью с Александром Карлюкевичем-10

Например, в Малайзии последняя история с фейковыми новостями. Но посмотрите: это все взаимоувязано не только со средствами массовой информации. Огромный сегмент преступности сейчас уходит или уже ушел в интернет.

Александр Карлюкевич:
Дело в том, что, так или иначе, у нас общественность высказывала оценки своего рода противоправному характеру множества информационных потоков, информационных сообщений, размещенных в интернете. Когда граждане нашей страны, оказавшись сами в ситуации «подопытных кроликов» со стороны интернета, высказывают свою оценку, вносят предложения, требуют ограничить доступ, закрыть тот или иной ресурс.

Поэтому, мне кажется, надо все привести в законодательный порядок, в законодательный формат. И призвать общество, которое сегодня не может жить без интернета, и от этого никуда не денешься, просто быть цивилизованными и в этом пространстве. Понимать, что оно открыто.

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Александр Карлюкевич

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