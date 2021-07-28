«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Меня всегда интересовало. Мужья, спутники жизни, люди, которые рядом живут обычно увлечения воспринимают положительно: ну, наконец-таки ты чем-то занялась – примерно так. Потом проходит какое-то время, они видят, что девчонки не спят ночами, работают, и ощущается нехватка: ты мне не уделяешь достаточное количество времени. Начитаются проблемы. Оно так?

Екатерина Бабкина, мастер по изготовлению мыла:

Оно так, поэтому надо мужа тоже в работу к себе привлекать. Я так и делаю, по-другому никак. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Он не считает, что это женская работа и он таким заниматься не будет? Екатерина Бабкина:

Нет, он меня поддерживает. Когда из банка увольнялась, он меня поддержал. Наверное, если бы 50 % его поддержи не было, я бы, может, и работала. Алена Родовская:

Тайм-менеджмент – это для тебя знакомые слова? Екатерина Бабкина:

Знакомые слова, но они со мной в разных направлениях идут.

Алена Родовская:

Время на отдых нельзя найти? Екатерина Бабкина:

Время на отпуск либо куда-то поехать – я подстраиваюсь уже под мужа. Когда у него выходные стабильно, мы можем в деревню к родителям съездить или еще куда-то. Больше под него подстраиваюсь, потому что я могу распланировать свои заказы: кому-то надо на подальше сделать, кому-то – быстрее. Уже смотришь по факту, как получается. Распланировать конкретно «с девяти до пяти работаю» нельзя. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Вообще творчество сплачивает? Можете сказать, как в ваших семьях происходит?

Ксения Комарова, создательница сладкого бренда:

У меня, например, дочка съела заготовки. Дочка мне помогает, она меня вдохновляет, потому что я в основном люблю сделать что-то для детей, какие-то пряники, а она подсказывает. Я всегда спрошу, что сейчас интересно, нравится тебе или не нравится. Сделала вот этот набор – первым делом дала ей. Она у меня как кролик, эксперименты все ставим на детях. А так в плане семьи… всем нужно объяснить, что, например, Новый год – я говорю, что у меня сейчас работа. У меня родители забирают дочку, где-то мне помогает мама, бабушка: тоже завязывают ленточки, что-то перекладывают. Подругу я нанимала на работу, она отвечала на все сообщения, потому что у меня руки заняты. Александра Каштанова:

Нанимала? Ксения Комарова:

Я ее попросила мне помочь, заплатила ей денежку за помощь. Это же тоже ее время. Она со мной и день, и ночь сидела, помогала.

Алена Родовская:

Самые жаркие месяцы? Новый год? Екатерина Бабкина:

Новый год, 8 Марта, 23 февраля. Ксения Комарова:

Пасха.