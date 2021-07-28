«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Меня всегда интересовало. Мужья, спутники жизни, люди, которые рядом живут обычно увлечения воспринимают положительно: ну, наконец-таки ты чем-то занялась – примерно так. Потом проходит какое-то время, они видят, что девчонки не спят ночами, работают, и ощущается нехватка: ты мне не уделяешь достаточное количество времени. Начитаются проблемы. Оно так?
Екатерина Бабкина, мастер по изготовлению мыла:
Оно так, поэтому надо мужа тоже в работу к себе привлекать. Я так и делаю, по-другому никак.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Он не считает, что это женская работа и он таким заниматься не будет?
Екатерина Бабкина:
Нет, он меня поддерживает. Когда из банка увольнялась, он меня поддержал. Наверное, если бы 50 % его поддержи не было, я бы, может, и работала.
Алена Родовская:
Тайм-менеджмент – это для тебя знакомые слова?
Екатерина Бабкина:
Знакомые слова, но они со мной в разных направлениях идут.
Алена Родовская:
Время на отдых нельзя найти?
Екатерина Бабкина:
Время на отпуск либо куда-то поехать – я подстраиваюсь уже под мужа. Когда у него выходные стабильно, мы можем в деревню к родителям съездить или еще куда-то. Больше под него подстраиваюсь, потому что я могу распланировать свои заказы: кому-то надо на подальше сделать, кому-то – быстрее. Уже смотришь по факту, как получается. Распланировать конкретно «с девяти до пяти работаю» нельзя.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Вообще творчество сплачивает? Можете сказать, как в ваших семьях происходит?
Ксения Комарова, создательница сладкого бренда:
У меня, например, дочка съела заготовки. Дочка мне помогает, она меня вдохновляет, потому что я в основном люблю сделать что-то для детей, какие-то пряники, а она подсказывает. Я всегда спрошу, что сейчас интересно, нравится тебе или не нравится. Сделала вот этот набор – первым делом дала ей. Она у меня как кролик, эксперименты все ставим на детях.
А так в плане семьи… всем нужно объяснить, что, например, Новый год – я говорю, что у меня сейчас работа. У меня родители забирают дочку, где-то мне помогает мама, бабушка: тоже завязывают ленточки, что-то перекладывают. Подругу я нанимала на работу, она отвечала на все сообщения, потому что у меня руки заняты.
Александра Каштанова:
Нанимала?
Ксения Комарова:
Я ее попросила мне помочь, заплатила ей денежку за помощь. Это же тоже ее время. Она со мной и день, и ночь сидела, помогала.
Алена Родовская:
Самые жаркие месяцы? Новый год?
Екатерина Бабкина:
Новый год, 8 Марта, 23 февраля.
Ксения Комарова:
Пасха.
Екатерина Бабкина:
Ну, у меня Пасха меньше. День матери еще. Если постоянно занимаешься чем-то, понимаешь: тут такой, такой праздник. У меня, например, свадьбы – сейчас пик свадеб, свадебные бонбоньерочки я делаю.
Алена Родовская:
Мыло можно наварить и положить, понимая, что есть такие праздники. А у пряников свой срок.
Александра Каштанова:
А что со свечами, расскажите.
Анна Лютич, создатель бренда ароматических свечей ручной работы:
Свечи чаще всего популярны в холодный период времени – осень, зима, особенно Новый год, и весна. Попозже, летом, это чаще всего какие-то подарки, условно, бонбоньерки можно делать. Но там тоже свечи маленькие могут брать – то есть это в какие-то подарочки. Когда жарко на улице, жарко в квартире, еще зажечь свечу кажется чем-то невероятным, дополнительно греть.