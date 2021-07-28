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«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?

28 июля 2021 18:19
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Меня всегда интересовало. Мужья, спутники жизни, люди, которые рядом живут обычно увлечения воспринимают положительно: ну, наконец-таки ты чем-то занялась – примерно так. Потом проходит какое-то время, они видят, что девчонки не спят ночами, работают, и ощущается нехватка: ты мне не уделяешь достаточное количество времени. Начитаются проблемы. Оно так?

«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?-1

Екатерина Бабкина, мастер по изготовлению мыла: 
Оно так, поэтому надо мужа тоже в работу к себе привлекать. Я так и делаю, по-другому никак.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: 
Он не считает, что это женская работа и он таким заниматься не будет?

Екатерина Бабкина: 
Нет, он меня поддерживает. Когда из банка увольнялась, он меня поддержал. Наверное, если бы 50 % его поддержи не было, я бы, может, и работала.

Алена Родовская: 
Тайм-менеджмент – это для тебя знакомые слова?

Екатерина Бабкина: 
Знакомые слова, но они со мной в разных направлениях идут.

«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?-3

Алена Родовская: 
Время на отдых нельзя найти?

Екатерина Бабкина: 
Время на отпуск либо куда-то поехать – я подстраиваюсь уже под мужа. Когда у него выходные стабильно, мы можем в деревню к родителям съездить или еще куда-то. Больше под него подстраиваюсь, потому что я могу распланировать свои заказы: кому-то надо на подальше сделать, кому-то – быстрее. Уже смотришь по факту, как получается. Распланировать конкретно «с девяти до пяти работаю» нельзя.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу: 
Вообще творчество сплачивает? Можете сказать, как в ваших семьях происходит?

«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?-5

Ксения Комарова, создательница сладкого бренда: 
У меня, например, дочка съела заготовки. Дочка мне помогает, она меня вдохновляет, потому что я в основном люблю сделать что-то для детей, какие-то пряники, а она подсказывает. Я всегда спрошу, что сейчас интересно, нравится тебе или не нравится. Сделала вот этот набор – первым делом дала ей. Она у меня как кролик, эксперименты все ставим на детях.

А так в плане семьи… всем нужно объяснить, что, например, Новый год – я говорю, что у меня сейчас работа. У меня родители забирают дочку, где-то мне помогает мама, бабушка: тоже завязывают ленточки, что-то перекладывают. Подругу я нанимала на работу, она отвечала на все сообщения, потому что у меня руки заняты.

Александра Каштанова: 
Нанимала?

Ксения Комарова: 
Я ее попросила мне помочь, заплатила ей денежку за помощь. Это же тоже ее время. Она со мной и день, и ночь сидела, помогала.

«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?-7

Алена Родовская: 
Самые жаркие месяцы? Новый год?

Екатерина Бабкина: 
Новый год, 8 Марта, 23 февраля.

Ксения Комарова: 
Пасха.

«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?-9

Екатерина Бабкина: 
Ну, у меня Пасха меньше. День матери еще. Если постоянно занимаешься чем-то, понимаешь: тут такой, такой праздник. У меня, например, свадьбы – сейчас пик свадеб, свадебные бонбоньерочки я делаю.

Алена Родовская: 
Мыло можно наварить и положить, понимая, что есть такие праздники. А у пряников свой срок.

Александра Каштанова: 
А что со свечами, расскажите.

Анна Лютич, создатель бренда ароматических свечей ручной работы: 
Свечи чаще всего популярны в холодный период времени – осень, зима, особенно Новый год, и весна. Попозже, летом, это чаще всего какие-то подарки, условно, бонбоньерки можно делать. Но там тоже свечи маленькие могут брать – то есть это в какие-то подарочки. Когда жарко на улице, жарко в квартире, еще зажечь свечу кажется чем-то невероятным, дополнительно греть.

«Распланировать конкретно нельзя». Как найти время на работу, на себя и личную жизнь?-11

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# Работа в Беларуси # Алена Родовская # Алеся Лакина # Александра Каштанова

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