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Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти

04 мая 2024 17:16
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Он дал вам воду, а вы напоили его желчью, он дал манну, а вы напоили его уксусом. Давно и не с нами так было. Так могло быть и с нами, и недавно. Неблагодарность, лень, трусость, нажива, зависть и следование мейнстриму – эта почва, вода и тепло для того, чтобы образованное, культурное и общество светлых людей превратилось в оголтелую толпу. Этого достаточно, чтобы гвоздями пригвоздить те руки, которые слепили тебя из праха. Библейские мотивы. Не только. Присмотреться внимательнее – это наша жизнь. Это наше отношение и к родителям, и к Родине, и друг к другу.

О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Мы засевали свои поля зерном, а нам их солили пеплом сожженных деревень. Мы возводили светлые проспекты и строили огромные заводы, а нам посыпали их крыши чернобыльским пеплом. Мы верили и строили планы, а на наши головы выливали ушаты грязи про тех, кто был до нас, про тех, кто был лучше нас. Девальвировали наши ценности, традиции, экономику. Мы тратим деньги на развитие медицины, образования и демографии, а нам фарисеи западного седалища плетут новый терновый венок. Окружают военными базами.

Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти-4

Все, кто недолюбливает нашу страну, все, кто не восхищается нашим Президентом, все, кто критикует Беларусь. Поднимите глаза, да оторвите их от новостей, созданных оппонентами, поднимите в небо. Как только белорусский аист набирает высоту, вашингтонские ястребы намереваются подрезать крылья. Но чтобы в небо улетал пасхальный благовест, а не плачь, стоны и рыдание нашей любимой. Ее не отдают на поругание и не дают в обиду наш Главнокомандующий и наши военные.

В то, время когда мы штурмуем супермаркеты в очереди за куличами и шашлыками, Первый проводил инспекцию воздушного купола страны. Все наши люди в форме – от рядового пограничника на последних сантиметрах Родины до людей с огромными звездами – обеспечивают нам возможность штурмовать супермаркеты в очереди за куличами и шашлыками.

Далее смотрите в видео

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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