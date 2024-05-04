Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Он дал вам воду, а вы напоили его желчью, он дал манну, а вы напоили его уксусом. Давно и не с нами так было. Так могло быть и с нами, и недавно. Неблагодарность, лень, трусость, нажива, зависть и следование мейнстриму – эта почва, вода и тепло для того, чтобы образованное, культурное и общество светлых людей превратилось в оголтелую толпу. Этого достаточно, чтобы гвоздями пригвоздить те руки, которые слепили тебя из праха. Библейские мотивы. Не только. Присмотреться внимательнее – это наша жизнь. Это наше отношение и к родителям, и к Родине, и друг к другу.
О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Мы засевали свои поля зерном, а нам их солили пеплом сожженных деревень. Мы возводили светлые проспекты и строили огромные заводы, а нам посыпали их крыши чернобыльским пеплом. Мы верили и строили планы, а на наши головы выливали ушаты грязи про тех, кто был до нас, про тех, кто был лучше нас. Девальвировали наши ценности, традиции, экономику. Мы тратим деньги на развитие медицины, образования и демографии, а нам фарисеи западного седалища плетут новый терновый венок. Окружают военными базами.
Все, кто недолюбливает нашу страну, все, кто не восхищается нашим Президентом, все, кто критикует Беларусь. Поднимите глаза, да оторвите их от новостей, созданных оппонентами, поднимите в небо. Как только белорусский аист набирает высоту, вашингтонские ястребы намереваются подрезать крылья. Но чтобы в небо улетал пасхальный благовест, а не плачь, стоны и рыдание нашей любимой. Ее не отдают на поругание и не дают в обиду наш Главнокомандующий и наши военные.
В то, время когда мы штурмуем супермаркеты в очереди за куличами и шашлыками, Первый проводил инспекцию воздушного купола страны. Все наши люди в форме – от рядового пограничника на последних сантиметрах Родины до людей с огромными звездами – обеспечивают нам возможность штурмовать супермаркеты в очереди за куличами и шашлыками.
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