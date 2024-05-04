Пустовой: Президент был, есть и будет в окружении людей! Это код белорусской власти

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Он дал вам воду, а вы напоили его желчью, он дал манну, а вы напоили его уксусом. Давно и не с нами так было. Так могло быть и с нами, и недавно. Неблагодарность, лень, трусость, нажива, зависть и следование мейнстриму – эта почва, вода и тепло для того, чтобы образованное, культурное и общество светлых людей превратилось в оголтелую толпу. Этого достаточно, чтобы гвоздями пригвоздить те руки, которые слепили тебя из праха. Библейские мотивы. Не только. Присмотреться внимательнее – это наша жизнь. Это наше отношение и к родителям, и к Родине, и друг к другу.

О главном. В смысле Первом. И событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Мы засевали свои поля зерном, а нам их солили пеплом сожженных деревень. Мы возводили светлые проспекты и строили огромные заводы, а нам посыпали их крыши чернобыльским пеплом. Мы верили и строили планы, а на наши головы выливали ушаты грязи про тех, кто был до нас, про тех, кто был лучше нас. Девальвировали наши ценности, традиции, экономику. Мы тратим деньги на развитие медицины, образования и демографии, а нам фарисеи западного седалища плетут новый терновый венок. Окружают военными базами.