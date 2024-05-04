Прямой эфир

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»

04 мая 2024 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Авторская журналистика на СТВ. Светлый праздник Пасхи наполнен великими смыслами, которые многое объясняют и в истории, и в сегодняшнем дне.

Об этом рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Он им все дал. Исцелял страждущих. Бесов изгонял. Воду в вино превращал. Тысячи и тысячи кормил. Он им Истину принес. Мертвого воскресил. А они… А они распяли. Орали: распни, распни, глумились, топтали, швырялись тряпьем, объедками. Надели венец из острых шипов на голову. Прибили гвоздями. И в губке вместо воды уксус дали. И издевались, и плевали, и мучили, и визжали – так если ты Сын Божий – сойди с креста! Они хотели себе другого миссию. Того, кто положит Царство мира к их ногам. Кто озолотит их.

И не так ли и у нас? Те, для кого было сделано все. Для кого Президент всю жизнь свою положил. Вот вам бизнесы. Процветание. Еда. Работа. Дороги. Больницы. Школы. Сады. Вот вам лучшие условия. Вот вам льготы. Вот вам каждый год экономический рост. Никогда, никогда в истории так не жили. Вот вам все – всего себя отдаю, вот вам мир, которого нет ни у кого. Вот вам жизнь моя – а некоторые…

А что было бы потом? Мы тоже знаем.

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»-4

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»-6

А разве не так все происходит в истории и дальше? Разве не рвутся эти самые избранные к мировой власти. Разве одному Господу сатана показывал все царства мира и предлагал за поклон себе. И вот богомерзкий Запад накапливает богатства, могущество, силу, оружие, науку – и подчиняет себе, подчиняет народы, собирает все под себя, да вот всегда ему мешает Русь.

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»-9

Мы. Такие убогие, такие лапотные, такие неразвитые, такие отсталые. Ну какой он царь-то? На ослике катается. Какая это страна? Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими и строили храмы Божие… Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха! Что скажешь, Замарашкин? Это Есенин.

Вот такие вот мы – замарашкины без теплых уборных. Да что мы можем? Там вон армадища – Наполеон, и все силы Европы, все передовое и великое с ним. Вон Гитлер и его полчища, его стальные громады. Что эта трижды в войнах и разрухах униженная Русь против него сможет? Но Тютчева, идиоты, не читали, а если и читали, то не поняли.

И вот сегодня весь Запад, весь мир, покорно голову склонивший – все против нас.
И давно ль была, когда с Запада
Облекла тебя
Туча темная?

Под грозой ее
Леса падали,
Мать сыра-земля
Колебалася,

И зловещий дым
От горевших сел
Высоко вставал
Черным облаком!

Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»-12

А мы стоим. Беларусь и Россия. Стоим в истине. И побеждаем. Потому что Воскресший Господь с нами. Он с русским солдатом идет на штурм укрепов. Он с русским рабочим делает снаряды. Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он был с ним, когда Батька выходил с автоматом. Он всегда рядом. Слушает и помогает. И ни одна черная птица не залетит на нашу землю.

И плавится черная западная сатанинская громада. Рушится их нерушимый храм. Храм земного могущества. Их злобные кошки и абрамы – на Красной площади. Полюбуйся, честной народ, экая сволочь, но мы ее так раз этак мать. Подробнее на видео.

Да, не зря Пасха совпадает в этом году с календарем 1945 года. Вы, козлы, просто не знаете нашей главной силы. Загадочного тактического приема. Нам его Христос подсказывает.

Христос Воскресе! Слава Беларуси! Слава России! Да сгинет тьма, Запад, иуды и предатели. Смерть, где твое жало? Нет его. А мы есть! Христос Воскресе!

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11
04 мая 2024 16:59

Практичные технологии – какие нововведения используют при реконструкции трассы М11

За что Президент похвалил военных и почему поляки требуют открыть границу с Беларусью? Анонс «Недели»
04 мая 2024 16:53

За что Президент похвалил военных и почему поляки требуют открыть границу с Беларусью? Анонс «Недели»

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?
04 мая 2024 16:21

Создают шедевры из глины и ставят театральные постановки. Почему дом-интернат в Минске – особенное место?

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?
04 мая 2024 16:11

Спасали жизни под пулями. Чем занимались известные медики по окончании Великой Отечественной?

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю
04 мая 2024 15:27

Немного похолодает – дожди и до +12. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог
04 мая 2024 15:25

МВД Беларуси запустило горячую линию для сообщений о проблемах в содержании дорог

«В первую очередь тиф». Какими болезнями чаще всего болели на фронте?
04 мая 2024 15:16

«В первую очередь тиф». Какими болезнями чаще всего болели на фронте?

В больнице Клумов лечил и укрывал партизан, а ещё добывал информацию о немцах. История легендарного медика
04 мая 2024 15:10

В больнице Клумов лечил и укрывал партизан, а ещё добывал информацию о немцах. История легендарного медика

Чем известна фармацевт с позывным «Девочка»? История агента советской разведки
04 мая 2024 15:09

Чем известна фармацевт с позывным «Девочка»? История агента советской разведки

Военврач Алексей Шуба спас почти 500 человек от угона в Германию. Слава о комбриге-хирурге дошла до фашистов
04 мая 2024 14:59

Военврач Алексей Шуба спас почти 500 человек от угона в Германию. Слава о комбриге-хирурге дошла до фашистов

Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?
04 мая 2024 14:54

Высушенный мох был ватой, самогон – анестезией. Как лечили партизан во время войны?

В БГПУ провели финальное занятие в рамках проекта «Формула стиля и имиджа современного педагога»
04 мая 2024 14:37

В БГПУ провели финальное занятие в рамках проекта «Формула стиля и имиджа современного педагога»