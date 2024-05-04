Азарёнок: «Христос с нашим Президентом в командном пункте ВВС и войск ПВО. Он всегда рядом. Слушает и помогает»

Авторская журналистика на СТВ. Светлый праздник Пасхи наполнен великими смыслами, которые многое объясняют и в истории, и в сегодняшнем дне. Об этом рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Он им все дал. Исцелял страждущих. Бесов изгонял. Воду в вино превращал. Тысячи и тысячи кормил. Он им Истину принес. Мертвого воскресил. А они… А они распяли. Орали: распни, распни, глумились, топтали, швырялись тряпьем, объедками. Надели венец из острых шипов на голову. Прибили гвоздями. И в губке вместо воды уксус дали. И издевались, и плевали, и мучили, и визжали – так если ты Сын Божий – сойди с креста! Они хотели себе другого миссию. Того, кто положит Царство мира к их ногам. Кто озолотит их. И не так ли и у нас? Те, для кого было сделано все. Для кого Президент всю жизнь свою положил. Вот вам бизнесы. Процветание. Еда. Работа. Дороги. Больницы. Школы. Сады. Вот вам лучшие условия. Вот вам льготы. Вот вам каждый год экономический рост. Никогда, никогда в истории так не жили. Вот вам все – всего себя отдаю, вот вам мир, которого нет ни у кого. Вот вам жизнь моя – а некоторые… А что было бы потом? Мы тоже знаем.

А разве не так все происходит в истории и дальше? Разве не рвутся эти самые избранные к мировой власти. Разве одному Господу сатана показывал все царства мира и предлагал за поклон себе. И вот богомерзкий Запад накапливает богатства, могущество, силу, оружие, науку – и подчиняет себе, подчиняет народы, собирает все под себя, да вот всегда ему мешает Русь.

Мы. Такие убогие, такие лапотные, такие неразвитые, такие отсталые. Ну какой он царь-то? На ослике катается. Какая это страна? Странный и смешной вы народ! Жили весь век свой нищими и строили храмы Божие… Да я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Ха-ха! Что скажешь, Замарашкин? Это Есенин. Вот такие вот мы – замарашкины без теплых уборных. Да что мы можем? Там вон армадища – Наполеон, и все силы Европы, все передовое и великое с ним. Вон Гитлер и его полчища, его стальные громады. Что эта трижды в войнах и разрухах униженная Русь против него сможет? Но Тютчева, идиоты, не читали, а если и читали, то не поняли. И вот сегодня весь Запад, весь мир, покорно голову склонивший – все против нас.

И давно ль была, когда с Запада

Облекла тебя

Туча темная? Под грозой ее

Леса падали,

Мать сыра-земля

Колебалася, И зловещий дым

От горевших сел

Высоко вставал

Черным облаком!