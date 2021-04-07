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Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю?

07 апреля 2021 09:48
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Пополнение в семье значительно увеличивает расходы. Чтобы помочь молодым родителям с финансами, был создан специальный механизм социального обеспечения – выплата детских пособий. Пособия по уходу за малышом начисляются работодателем либо органами социальной защиты ежемесячно с момента рождения до трехлетия малыша.

Александр Костюкевич, юрист:  
С первого февраля размер пособия, если один ребенок, составляет 472 рубля с копейками. Если у нас второй и последующий ребенок, то 540 рублей и 48 копеек.  

Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю? -1

Детское пособие сохраняется, но уменьшается вдвое, если родитель работает по гражданско-правовому договору, является ремесленником, адвокатом, обучается в ординатуре в очной форме и получает стипендию или зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Сохранить декретные выплаты в полном объеме можно, но для этого придется приостановить предпринимательскую деятельность, подав соответствующее заявление в налоговую инспекцию.  

Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю? -4

Александр Костюкевич:  
Есть Постановление Совета Министров № 919 от 18 октября 2013 года о приостановлении деятельности. Этим постановлением предусмотрено, что если индивидуальный предприниматель желает получать пособие в размере 100 %, он должен подать заявление в налоговую инспекцию установленной формы, в соответствии с которой он приостанавливает свою деятельность. С подачи заявления наш индивидуальный предприниматель не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью.  

Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю? -7

Но если вопреки закону родитель не приостановил свою деятельность, а пособие получает в полном объеме, административная ответственность подобному правонарушителю обеспечена.  

Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю? -10

Александр Костюкевич:  
Может сложиться ситуация, что у нас индивидуальный предприниматель никакой деятельностью не занимается. Если наш главный бухгалтер не знает этих тонкостей и назначит ему пособие в размере 100 %, то потом органы соцзащиты соберут информацию, это сейчас все в свободном доступе, у них это все есть и, соответственно, предъявят требование организации о том, что она обязана сторнировать эти суммы и доплатить взносы.  

Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю? -13

Излишне выплаченные суммы детских пособий подлежат возврату. Удерживать их могут в судебном порядке либо в размере 20 % от заработной платы родителя.  

# Закон # общество # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт # общество

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