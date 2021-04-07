Пособие по уходу за ребёнком. Что важно знать каждому родителю?

Пополнение в семье значительно увеличивает расходы. Чтобы помочь молодым родителям с финансами, был создан специальный механизм социального обеспечения – выплата детских пособий. Пособия по уходу за малышом начисляются работодателем либо органами социальной защиты ежемесячно с момента рождения до трехлетия малыша.

Александр Костюкевич, юрист:

С первого февраля размер пособия, если один ребенок, составляет 472 рубля с копейками. Если у нас второй и последующий ребенок, то 540 рублей и 48 копеек.