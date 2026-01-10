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На БелАЭС завершили планово-предупредительный ремонт второго энергоблока

10 января 2026 12:20
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Замена части отработавшего ядерного топлива на свежее проведено во время планово-предупредительного ремонта второго энергоблока БелАЭС, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На БелАЭС завершили планово-предупредительный ремонт второго энергоблока-2

Он завершен, уточнили в Минэнерго. Блок включен в сеть. Работы выполнялись персоналом БелАЭС с привлечением специалистов белорусских и российских организаций. В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно.

# АЭС в Беларуси

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