На БелАЭС завершили планово-предупредительный ремонт второго энергоблока

Замена части отработавшего ядерного топлива на свежее проведено во время планово-предупредительного ремонта второго энергоблока БелАЭС, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он завершен, уточнили в Минэнерго. Блок включен в сеть. Работы выполнялись персоналом БелАЭС с привлечением специалистов белорусских и российских организаций. В соответствии с международной практикой с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно.