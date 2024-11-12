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«Раньше такого вообще не было!» Пообщались с участниками группы Cosa Nostra о том, чем уникален «Марафона единства»

12 ноября 2024 12:36
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Стиль, мощь, энергетика и драйв – и это все про них! В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra, и солистка группы Радмила Рыбакова.

Юрий Царев, ведущий:
Я знаю, что группа Cosa Nostra активно участвует в концертах «Марафона единства». Уникальное событие для нашей страны. Раньше такого вообще не было. Расскажите, как это выглядит со стороны артистов.

«Раньше такого вообще не было!» Пообщались с участниками группы Cosa Nostra о том, чем уникален «Марафона единства»-2

Радмила Рыбакова, солистка группы Cosa Nostra:
Мы были на двух марафонах – в Гомеле и Жлобине. Мне кажется, этот проект уникален именно тем, что есть возможность пообщаться напрямую со зрителями.

«Раньше такого вообще не было!» Пообщались с участниками группы Cosa Nostra о том, чем уникален «Марафона единства»-4

Дмитрий Рыбаков, лидер группы Cosa Nostra:
Есть площадки, передвижные музеи. Я выходил на прогулку, смотрю – стоит фура. И такая огромная очередь! А это музей Великой Отечественной, просто передвижной.

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # Дмитрий Рыбаков # Радмила Рыбакова # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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