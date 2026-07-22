Новости по тегу #Радмила Рыбакова

Крик души с классной аранжировкой, сильным текстом, сильной музыкой, потому что это написано профессиональными людьми.
Мы не так давно ввели в свои песни движения. Людям нравится. Когда они увидели один раз, на следующий концерт приходят и ждут.
«11 июля – премьера песни, а 15 июля уже была премьера клипа. Мы отсняли клип за один рабочий день, 15 часов».
Узнали, как для группы прошел 2024-й и какие планы на 2025-й.
Этот проект уникален именно тем, что есть возможность пообщаться напрямую со зрителями.
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