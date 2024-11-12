Задать интересующий вопрос по проведению выборов Президента Беларуси. В ЦИК работает прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задать интересующий вопрос по проведению выборов Президента Беларуси. В ЦИК работает прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В информационно-справочный центр уже поступило более полусотни звонков. Избиратели затрагивают различные темы. В основном они касаются норм законодательства. Сейчас продолжается один из этапов электоральной кампании – сбор подписей.
В связи с этим людей интересует: можно ли поставить подпись за претендента в кандидаты на пикете не по месту жительства? Какие сведения в подписном листе необходимо заполнять самостоятельно? Где собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов? На все эти вопросы детальные ответы от специалистов ЦИК.
Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Кол-центр: 371 04 93. По этому телефону можно звонить с 9 до 19 часов ежедневно по будням и по субботам с 10 до 14 часов. Если у вас есть какие-то вопросы, которые касаются избирательной кампании, вам необходимо разъяснение, пожалуйста, обращайтесь.
В Центральную избирательную комиссию жалобы о нарушении законодательства в порядке сбора подписей не поступали. В основном вопросы, которые поступают, связаны с разъяснением тех или иных норм законодательства.
Зарегистрированным инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. У них есть время по 6 декабря. После в 10-дневный срок пройдет проверка их достоверности в подписных листах, сданных членами инициативных групп в ЦИК.