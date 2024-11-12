Задать интересующий вопрос по проведению выборов Президента Беларуси. В ЦИК работает прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В информационно-справочный центр уже поступило более полусотни звонков. Избиратели затрагивают различные темы. В основном они касаются норм законодательства. Сейчас продолжается один из этапов электоральной кампании – сбор подписей.

В связи с этим людей интересует: можно ли поставить подпись за претендента в кандидаты на пикете не по месту жительства? Какие сведения в подписном листе необходимо заполнять самостоятельно? Где собирают подписи в поддержку потенциальных кандидатов? На все эти вопросы детальные ответы от специалистов ЦИК.