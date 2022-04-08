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Раньше руководитель должен был быть в возрасте. А доверяют ли молодым сейчас?

08 апреля 2022 09:15
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Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы 20 лет руководите агентством. Раньше, я знаю, считалось, что руководитель должен быть в возрасте – 40, 50, 60. Может быть, он вызывал доверие. Сейчас и в 25 лет руководят крупными компаниями. Что вы наблюдаете в своей работе? Возраст руководителей как меняется?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Доверяют молодым сейчас все чаще?

Раньше руководитель должен был быть в возрасте. А доверяют ли молодым сейчас?-1

Игорь Кочетов, директор кадрового агентства:
Не сказал бы. Мне кажется, в смысле физического апогея – это где-то 35, 45, 50, возможно. Но есть исключения, как я. У меня давно это все. Если в 25 лет хороший руководитель – у него есть все, но нет опыта, знания людей. Он просто бедный не успел.

Наталья Надольская:
Даже жизненного опыта.

Игорь Кочетов:
Да. Рядом с ним должен быть некто, кто это добавит.

Алена Родовская:
Я считаю, нужны всегда хорошие замы.

Раньше руководитель должен был быть в возрасте. А доверяют ли молодым сейчас?-4

Игорь Кочетов:
Мы тогда уже говорим о какой-то коллективной матрице. Уже горизонтальная структура. Вообще, наше общество такое патриархально-вертикальное. Вы знаете. «Он сказал». А вообще-то, мир сейчас распределяется горизонтально. Мне приходится часто ездить, мы там ходим в международные сети. У них: «Привет!» – идет, хлопнул по плечу. Я говорю: «Кого ты хлопнул?» Говорит: «Это собственник».

«Каждый считает себя звездой». Как руководителю наладить отношения с коллективом и соблюсти субординацию – подробнее здесь.

# Работа # общество # Наталья Надольская # Алена Родовская # Игорь Кочетов # Фотофакт

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