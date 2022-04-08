Раньше руководитель должен был быть в возрасте. А доверяют ли молодым сейчас?

Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы 20 лет руководите агентством. Раньше, я знаю, считалось, что руководитель должен быть в возрасте – 40, 50, 60. Может быть, он вызывал доверие. Сейчас и в 25 лет руководят крупными компаниями. Что вы наблюдаете в своей работе? Возраст руководителей как меняется?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Доверяют молодым сейчас все чаще?