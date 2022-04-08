Раньше руководитель должен был быть в возрасте. А доверяют ли молодым сейчас?
Топ-менеджмент. Определить цели, мотивировать коллектив и выполнить задуманное. О том, какими качествами должен обладать руководитель, можно ли обучиться этой профессии и как управлять крупной компанией, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы 20 лет руководите агентством. Раньше, я знаю, считалось, что руководитель должен быть в возрасте – 40, 50, 60. Может быть, он вызывал доверие. Сейчас и в 25 лет руководят крупными компаниями. Что вы наблюдаете в своей работе? Возраст руководителей как меняется?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Доверяют молодым сейчас все чаще?
Игорь Кочетов, директор кадрового агентства:
Не сказал бы. Мне кажется, в смысле физического апогея – это где-то 35, 45, 50, возможно. Но есть исключения, как я. У меня давно это все. Если в 25 лет хороший руководитель – у него есть все, но нет опыта, знания людей. Он просто бедный не успел.
Наталья Надольская:
Даже жизненного опыта.
Игорь Кочетов:
Да. Рядом с ним должен быть некто, кто это добавит.
Алена Родовская:
Я считаю, нужны всегда хорошие замы.
Игорь Кочетов:
Мы тогда уже говорим о какой-то коллективной матрице. Уже горизонтальная структура. Вообще, наше общество такое патриархально-вертикальное. Вы знаете. «Он сказал». А вообще-то, мир сейчас распределяется горизонтально. Мне приходится часто ездить, мы там ходим в международные сети. У них: «Привет!» – идет, хлопнул по плечу. Я говорю: «Кого ты хлопнул?» Говорит: «Это собственник».
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