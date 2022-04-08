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Лукашенко: белорусский народ никакой войны и никакого противостояния не приемлет

08 апреля 2022 09:10
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Новости Беларуси. Белорусский народ никакой войны и никакого противостояния не приемлет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 апреля на встрече с послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы за мирное урегулирование этого конфликта [России и Украины – прим.ред.]. Мы не приемлем никакой войны, у нас это на генетическом уровне. Мы прошли в середине прошлого столетия тяжелое десятилетие, оно нам стоило трети населения. Поэтому белорусский народ никакой войны и никакого конфликта и противостояния не приемлет. На этом основана и нынешняя наша позиция, которая выражается в том, что вопросы, которые обсуждаются так или иначе на каких-то международных площадках, не могут обсуждаться и решения не могут быть приняты без учета интересов белорусской стороны. Мы будем и впредь придерживаться этой позиции. 

# Беларусь-Пакистан # общество # Александр Лукашенко # Саджад Хайдер Хан # Фотофакт

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