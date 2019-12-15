«Раньше приходилось ездить в Боровляны или в Минск». Магазин «Евроопт» открылся в Острошицком Городке

Новости Беларуси. Жителям Острошицкого Городка теперь будет доступен большой выбор продуктов и других необходимых в повседневной жизни товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В населённом пункте, где проживает почти 3 тысячи человек, торжественно открыли магазин «Евроопт». В Минском районе это 27-й торговый объект сети. А всего в компании работает почти 1000 магазинов «Евроопт», «Хит» и «Магия», среди них 150 – в сельской местности.

Новость о том, что в Острошицком Городке открывается «Евроопт», заставила жителей этого населённого пункта отбросить все дела и отправиться за покупками в новый магазин. Многие уже окрестили его местным торговым центром. Неудивительно, ведь магазины крупной сети – это широкий ассортимент, приемлемые цены и корпоративный уровень обслуживания. А такой сервис здесь ждали.

Иван Маркевич, заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета:

Было много обращений граждан Минского района, в том числе агрогородка Острошицкий Городок в плане улучшения торгового обслуживания. Мы обратились в компанию «Евроопт» с целью построить вот такой хороший центр. И они построили – удовлетворили просьбы наших людей, которые необходимы. Что касается качества обслуживания, то сегодня главная задача, чтобы оно было лучше и лучше. И самое главное, сегодня должна быть ценовая гибкость – все товары, которые необходимы нашим гражданам, должны быть доступны по цене, и люди должны за это говорить огромное спасибо.

Открытие с размахом – это уже добрая традиция торговой сети «Евроопт». Новогоднее настроение создавали сразу два Деда Мороза, которые раздавали малышам конфеты.

Можно было угоститься и сладкой ватой. А музыкальным подарком жителям Острошицкого Городка стало выступление популярной белорусской певицы Ларисы Грибалёвой.

В самом же магазине есть всё необходимое – выпечка, мясо, рыба, молочные продукты, бакалея, напитки и, конечно, овощи и фрукты. Кстати, первых покупателей ждал розыгрыш денежных сертификатов и многочисленные подарки.

Сказочно! Хоть на родину возвращайся. Не хватало, не то слово. Едешь на родину – всё тащишь из города. Сейчас очень чисто, очень профессионально и красиво. Всей команде «Евроопт» большое спасибо!

Цены ниже, чем в других магазинах. Всё новое, всё очень удобно выставлено, очень много товара. Очень хороший магазин для Острошицкого Городка. Здесь такого магазина не хватало.

К Новому году жители Острошицкого Городка теперь точно смогут подготовиться без хлопот и дальних поездок за покупками. Теперь всё рядом, и не удивительно, что покупатели не могли сдержать улыбок.

Раньше приходилось ездить в Боровляны или в Минск. Сейчас всё дома – пешочком 5 минут пройти, и ты в магазине.

В соседних деревнях вообще ничего нету. У нас в деревне вообще закрыт. Так, конечно, нам одну остановку проехать, даже пешком пройти можно полкилометра – вообще прекрасно. Пришёл – всё взял.

Здесь, как и во всех торговых объектах сети «Евроопт», действует дисконтная программа «Е-плюс», а значит, покупатели могут не только получить скидку до 5 % от стоимости чека, но и принять участие в популярной игре «Удача в придачу!» И график работы удобный: с 9.00 до 22.00, без выходных и обеда.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:

Магазины «Евроопт» сегодня работают во всех регионах нашей страны, в сотнях городов, деревень и поселков. При этом наши сельские покупатели точно так же, как и покупатели в городе, участвуют в различных акциях, получают скидки по программе «Е-плюс» и выигрывают в игре «Удача в придачу!» Мы благодарны местным властям за готовность повысить уровень конкуренции в местной торговле. Это прямое внимание к потребностям жителей. Ведь когда торговля соревнуется в ассортименте и ценах, выигрывает от этого только покупатель.