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Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны

15 декабря 2019 17:29
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Новости Беларуси. Брестская, Гродненская и Минская области календарную зиму встретили в новых границах. Сказать, что изменения кардинальные, конечно, нельзя. Но и несущественными их не назовешь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Предыдущий раз границы областей устанавливались еще в 1950-х. И когда несколько лет назад специалисты начали детально изучать вопрос, оказалось, что очертания отдельных районов опознать сложно или вообще невозможно без специальных приборов. Некоторые территории заросли лесами, где-то изменились русла рек, появились дороги. Тогда и было решено внести ясность.

Самая серьезная, но вместе с этим и долгожданная новость пришла в деревню Корытница. Теперь она не Лидского, а Дятловского района.

Впрочем, подробнее об этом и других изменениях расскажет корреспондент Галина Буро.

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-1

Это буквально первый момент, на который обратили внимание, когда увидели эту границу в Воложинском районе с Ивьевским на границе. Сказали: «А почему у нас проходит граница здесь?» И потом стали уже искать другие факты и осознали необходимость этой работы.

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-4

Это изображение, пожалуй, и стало отправной точкой в этой истории. Специалистов «Белгипрозема» впечатлило поле, которое словно кардиограмма делит кривая граница. И если на карте ее колебания можно проследить, то как быть на практике?

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-7

Галина Буро, корреспондент:
А на практике вот – чистое поле. Здесь земля ивьевского хозяйства, здесь – воложинского. Тракторы пашут и встречаются, скажем, в некой зоне «Х». И как понять, где еще гектары одного хозяйства, а где – уже другого? Да и возможно ли вспахать поле строго по кривой линии границы?

Таких «картоляпов» в разных районах страны оказалось немало. Шутка ли – в последний раз границы устанавливались полвека назад, некоторые и вовсе – со времен деления Восточной и Западной Беларуси, а это почти 100 лет назад. За это время и рельеф успел измениться, и реки виляли, и лес вырос, и пролегли новые дороги.

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-10

Геннадий Дудко, ведущий специалист проектного института «Белгипрозем»:
Районы двух областей. И вот поле – 14 гектаров за М1. Шесть полос, кусочек пашни. Объезд – вот сюда. И здесь не понятно, как ехать. Естественно, они с этими комбайнами, чтоб убрать это поле, ночью через дорогу, через шесть этих полос, через разделительную полосу... Это же страшное дело!

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-13

Землеустроители уверены: некорректные карты не просто не удобны, но даже опасны. Заинтересованы в четких границах и пожарные, и скорые, и лесники, и природоохрана.

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-16

Геннадий Дудко:
Это участок костела Жодино. И вот граница Смолевичского района и города Жодино областного подчинения делит участок костела пополам. Хорошо, что строения не попали. А так есть в том же Жодино подстанция, которая по крыше делится. И вопрос даже практический. Допустим, пожар на подстанции. Кто приедет – пожарная из Смолевич или из Жодино?

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-19

Анализ показал: таких несостыковок десятки. А значит, пришло время корректировки. Пилотный проект 5 лет назад разработал «Белгипрозем» совместно с Государственным комитетом по имуществу. И работа стартовала. В арсенале специалистов – современное высокоточное оборудование.

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-22

Александр Коробкин, начальник отдела научно-исследовательских работ проектного института «Белгипрозем»:
Это достижение Республики Беларусь, что у нас есть ортофотопланы высокого качества на всю страну, на каждый район. Просто снимки с самолетов. В настоящее время мы решили их использовать для того, чтобы уточнить границы. Мы использовали космические снимки.

Над приведением в порядок границ Минской, Гродненской и Брестской областей специалисты трудились несколько лет. Выезжали на местность, делали замеры, изучали чертежи. Нашли даже несоответствия популярных интернет-карт с реальной картиной. Пищу для ума подкидывали и сами местные жители.

Геннадий Дудко:
Заходит посетитель в землеустроительную службу и просит: «Покажите границу между Новогрудским и Кореличским районами». Поставил машину как раз на границе, сняли колеса с нее. Поехал в Новогрудское УВД – «Меня послали в Кореличское УВД, это не наш район». В Кореличском районе говорят: «Мы не знаем границу, это скорее всего Новогрудок».

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-25

А теперь к результатам. Как было и как стало, разберем с выездом на местность.

Почему границы Брестской, Гродненской и Минской областей скорректировали и как к этому отнеслись местные жители

Любой отрез территории землеустроители старались компенсировать в другом месте, с учетом рациональных интересов и граждан, и организаций. Кропотливая работа в итоге вылилась более чем в 50-томный труд.

Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны-28

Светлана Червякова, заместитель главного инженера проектного института «Белгипрозем»:
Только по Минской области 23 дела. Всего уже в 2016 и 2017 годах были проведены работы по установлению границ Минской, Гродненской и Брестской областей. И был издан указ Президента № 104. В соответствии с этим указом и на основании наших материалов уже 1 декабря Национальное агентство зарегистрировало границы этих всех районов.

Сейчас такую же работу заканчивают в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. С одним главным принципом: чтобы и на карте, и в жизни страны было все точно.

# Граница # общество # Галина Буро # Фотофакт

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