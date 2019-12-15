Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны

Новости Беларуси. Брестская, Гродненская и Минская области календарную зиму встретили в новых границах. Сказать, что изменения кардинальные, конечно, нельзя. Но и несущественными их не назовешь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Предыдущий раз границы областей устанавливались еще в 1950-х. И когда несколько лет назад специалисты начали детально изучать вопрос, оказалось, что очертания отдельных районов опознать сложно или вообще невозможно без специальных приборов. Некоторые территории заросли лесами, где-то изменились русла рек, появились дороги. Тогда и было решено внести ясность. Самая серьезная, но вместе с этим и долгожданная новость пришла в деревню Корытница. Теперь она не Лидского, а Дятловского района. Впрочем, подробнее об этом и других изменениях расскажет корреспондент Галина Буро.

Это буквально первый момент, на который обратили внимание, когда увидели эту границу в Воложинском районе с Ивьевским на границе. Сказали: «А почему у нас проходит граница здесь?» И потом стали уже искать другие факты и осознали необходимость этой работы.

Это изображение, пожалуй, и стало отправной точкой в этой истории. Специалистов «Белгипрозема» впечатлило поле, которое словно кардиограмма делит кривая граница. И если на карте ее колебания можно проследить, то как быть на практике?

Галина Буро, корреспондент:

А на практике вот – чистое поле. Здесь земля ивьевского хозяйства, здесь – воложинского. Тракторы пашут и встречаются, скажем, в некой зоне «Х». И как понять, где еще гектары одного хозяйства, а где – уже другого? Да и возможно ли вспахать поле строго по кривой линии границы? Таких «картоляпов» в разных районах страны оказалось немало. Шутка ли – в последний раз границы устанавливались полвека назад, некоторые и вовсе – со времен деления Восточной и Западной Беларуси, а это почти 100 лет назад. За это время и рельеф успел измениться, и реки виляли, и лес вырос, и пролегли новые дороги.

Геннадий Дудко, ведущий специалист проектного института «Белгипрозем»:

Районы двух областей. И вот поле – 14 гектаров за М1. Шесть полос, кусочек пашни. Объезд – вот сюда. И здесь не понятно, как ехать. Естественно, они с этими комбайнами, чтоб убрать это поле, ночью через дорогу, через шесть этих полос, через разделительную полосу... Это же страшное дело!

Землеустроители уверены: некорректные карты не просто не удобны, но даже опасны. Заинтересованы в четких границах и пожарные, и скорые, и лесники, и природоохрана.

Геннадий Дудко:

Это участок костела Жодино. И вот граница Смолевичского района и города Жодино областного подчинения делит участок костела пополам. Хорошо, что строения не попали. А так есть в том же Жодино подстанция, которая по крыше делится. И вопрос даже практический. Допустим, пожар на подстанции. Кто приедет – пожарная из Смолевич или из Жодино?

Анализ показал: таких несостыковок десятки. А значит, пришло время корректировки. Пилотный проект 5 лет назад разработал «Белгипрозем» совместно с Государственным комитетом по имуществу. И работа стартовала. В арсенале специалистов – современное высокоточное оборудование.

Александр Коробкин, начальник отдела научно-исследовательских работ проектного института «Белгипрозем»:

Это достижение Республики Беларусь, что у нас есть ортофотопланы высокого качества на всю страну, на каждый район. Просто снимки с самолетов. В настоящее время мы решили их использовать для того, чтобы уточнить границы. Мы использовали космические снимки. Над приведением в порядок границ Минской, Гродненской и Брестской областей специалисты трудились несколько лет. Выезжали на местность, делали замеры, изучали чертежи. Нашли даже несоответствия популярных интернет-карт с реальной картиной. Пищу для ума подкидывали и сами местные жители. Геннадий Дудко:

Заходит посетитель в землеустроительную службу и просит: «Покажите границу между Новогрудским и Кореличским районами». Поставил машину как раз на границе, сняли колеса с нее. Поехал в Новогрудское УВД – «Меня послали в Кореличское УВД, это не наш район». В Кореличском районе говорят: «Мы не знаем границу, это скорее всего Новогрудок».

А теперь к результатам. Как было и как стало, разберем с выездом на местность. Почему границы Брестской, Гродненской и Минской областей скорректировали и как к этому отнеслись местные жители Любой отрез территории землеустроители старались компенсировать в другом месте, с учетом рациональных интересов и граждан, и организаций. Кропотливая работа в итоге вылилась более чем в 50-томный труд.