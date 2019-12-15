Почему границы Брестской, Гродненской и Минской областей скорректировали и как к этому отнеслись местные жители

Новости Беларуси. Гродненская область. Деревня Корытница была единственным населенным пунктом, который в Лидском районе располагался за Неманом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Даже чисто визуально – деревня как будто вклинилась в соседний район. По новым правилам этот треугольник теперь относится к Дятловскому району. А раздел прошел по линии реки. Границам некоторых участков почти 100 лет. Как «Белгипрозем» исправляет ляпы на картах страны

Это самое крупное изменение в карте Беларуси. А для местных жителей невероятно долгожданное. Наш телеканал два года назад рассказывал о проблеме деревни. Все началось с разрушения моста.

Сергей Кулеш, председатель Белицкого сельского исполнительного комитета:

Раньше здесь была организована переправа для населения и для транспорта. Со временем она пришла в негодность. С экономической точки зрения ее восстановление было нецелесообразным. И пожилые жители, а их здесь около 30, стали Робинзонами на Немане. За справкой в их Белицкий сельский исполком надо было ехать в объезд 50 километров на автобусе с пересадкой. Причем в тот же день назад не вернешься, потому что общественный транспорт соседнего района под них не подстроен. Та же история с медицинским обслуживанием.

Зинаида Корда, жительница деревни Корытница:

С больницей большую часть. Позвонишь – Лида далеко, звоните в Дятлово. В Дятлово говорят: «Вы не нашего района, звоните в Белицу». И вот так нас пихали то туда, то сюда.

Регина Корда, жительница деревни Корытница:

Надо и на базар, и в больницу. За неделю идет два раза автобус. Заедешь в Лиду – надо опять. Ничего не справишься, а ночевать как кому? Новость о присоединении к Дятловскому району жители восприняли с облегчением. Теперь они относятся к Поречскому сельисполкому, он всего в 10 километрах. К тому же замену документов проведут бесплатно.

Сергей Кулеш:

Все документы, все процедуры, которые необходимы, людям не нужно будет выполнять. Все это будет делаться автоматически государственными органами без участия самих граждан. Это уже Минская область. Город Жодино. Улица Хвойная. Одна сторона относилась к городу, дома 2, 4 и 6 считались сельской местностью и подчинялись Смолевичскому району.

Теперь логика восстановлена. И все жители этой улицы стали жодинцами. А значит, административные процедуры жителям будет решать проще. Система уборки улиц, освещения и транспортного сообщения, надеются, станет, истинно городской.

Виктор Казакевич, житель Жодино:

Может, легче станет жить. Приятно жить в Жодино, конечно. А это уже Беловежская пуща. Небольшой участок пахотных земель по карте относился к Свислочскому району Гродненской области, но доехать до него сельхозтехника не могла из-за лесной преграды. Пружанский район мог, поэтому теперь угодья отошли в пользу Брестской области.

Главный агроном «Агро-Колядичей» признается: они буквально сражаются за каждый сантиметр земли – ее хозяйству не хватает. Сеют под самую дорогу, распахивают участки заброшенных домов. Поэтому кусок земли в 206 гектаров у самой Беловежской пущи для них на вес золота.