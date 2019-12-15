Экологичное жильё с инновационным детсадом. Что предлагает ЖК «Парк Челюскинцев» будущим жильцам

Новости Беларуси. В Новый год и Рождество с новой квартирой! Волшебные дни перед праздниками словно созданы для того, чтобы менять жизнь к лучшему. И первым шагом на пути к этому может стать покупка квартиры в жилом комплексе «Парк Челюскинцев», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Фактически последняя возможность стать собственником жилой недвижимости в центре столицы, где больше ничего не будут строить. Эксперты отмечают: каждое утро можно вдохновляться потрясающими рассветами, а вечером после работы дышать лесным воздухом всего в нескольких шагах у своего дома! Начать реализацию мечты можно уже в этом году. Жизнь в центре города с особым комфортом. В комплексе «Парк Челюскинцев» объявили акцию на продажу квартир

Жилье у парков и скверов во всем мире – это элитные квартиры, и ценится особо высоко. Комплекс «Парк Челюскинцев» разместился вдоль грани одноименного парка и Ботанического сада. Всего это 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников. Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» – это современная недвижимость высокого уровня комфорта, при строительстве которой используется опыт ведущих международных специалистов. Например, детский сад в жилом комплексе предложено проектировать знаменитому японскому архитектору Такахару Тезука, сооснователю архитектурного бюро Tezuka Architects и профессору Токийского городского университета, который читал лекции в ведущих университетах мира.

Такахару Тезука является одним из самых авторитетных специалистов по проектированию детских садов и известен своей инновационной модульной структурой. В детских учреждениях он считает ключевым требованием организовать достаточно пространства для активного времяпрепровождения детей.

Именно так спроектирован детский сад «Фудзи» в Татикаве, который был признан ЮНЕСКО лучшим детским садом в мире. Здесь большую часть времени малыши находятся в движении, что благотворно сказывается на их здоровье и развитии.

Такахару Тезука, архитектор (Япония):

Мы пытаемся создать модульную структуру. Есть большая игровая комната в центре, а по периферии – несколько дополнительных: для музыки, может быть, для математики, следующая – для какой-нибудь творческой встречи. И зеленая зона.

А еще спортивные центры, аквапарк. Отдельно стоит сказать о преимуществах жилых домов комплекса «Парк Челюскинцев». Все квартиры свободной планировки. Панорамное остекление с золотистым оттенком. Скоростные бесшумные лифты OTIS. Вместо тесного подъезда – просторное дизайнерское лобби, где есть ресепшн с местом для консьержа и вестибюль с зоной отдыха, а также санитарная комната с пеленальным столом.

Предусмотрены специальные места для мытья лап домашних животных. Входные группы домов оборудованы удобными пандусами для мам с колясками и подъемниками для людей с ограниченными физическими возможностями. Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Для автомобилистов – удобные парковочные места. На первых этажах домов расположатся многофункциональные коммерческие помещения.

Покупаю однокомнатную квартиру на 11 этаже. Мне понравилась планировка: она свободная, окна выходят на парк Челюскинцев. Предложений, конечно, много, но место тут говорит о многом: парк Челюскинцев – он один. И цена на жилье в престижном комфортном и экологичном жилом комплексе вполне доступна. Это и беспроцентная рассрочка от застройщика, первый взнос можно оплатить партнерским банковским кредитом. Без справок и поручителей. И выгодные кредиты от банков-партнеров – до 90 % и до 20 лет. В первый год ставка – менее 5 % годовых. По второй программе – менее 7 % в первые два. А если оплатить покупку квартиры сразу – существенные скидки. До Нового года еще есть время, и можно успеть сделать себе лучший подарок из возможных.