Обучают по 13 востребованным специальностям высшего образования. Почему абитуриентам стоит поступать в БТЭУ ПК?

В жизни каждого человека наступает момент, когда ему предстоит сделать важный выбор – определиться с будущей профессией. В какое заведение поступать и какую выбрать специальность? С такими вопросами каждый год сталкиваются абитуриенты. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации – это единственное кооперативное учреждение высшего образования в Беларуси, которое готовит специалистов как для системы потребительской кооперации, так и для других отраслей национальной экономики.

Светлана Лебедева, ректор Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Когда потребительской кооперации нужны были экономисты, бухгалтера, товароведы, мы всегда думали, как качественно подготовить их. Сейчас потребительская кооперация интенсивно идет по пути инноваций. У нас появились такие новые IT-специальности, как электронная экономика. Это очень важная специальность, поскольку позволяет сделать все в направлении развития бизнес-процессов. Мы готовим специалистов в области логистики. В подготовке специалистов мы делаем акцент на такие специальности, как маркетинг, коммерция. Эти специальности у нас очень востребованы не только в регионе, но и в стране в целом. История университета началась в далеком 1964 году. К слову, в ближайшее время учреждение образования празднует свое 60-летие.

Татьяна Грабовская, начальник управления кадров и образования Белкоопсоюза:

Сегодня в учреждениях образования потребительской кооперации обучаются порядка 6 000 студентов и учащихся по 13 специальностям общего высшего образования, по 11 специальностям магистратуры, пяти специальностям аспирантуры и 27 специальностям переподготовки руководителей-специалистов. Мы не стоим на месте, открываем новые специальности. Например, на уровне общего высшего образования это информационные системы и технологии с присвоением квалификации «инженер-программист-экономист», что позволяет нашему выпускнику обладать знаниями в области программирования в целом и умениями и навыками по разработке информационных систем в структуре бухгалтерского учета, управлении бизнес-процессами и так далее. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации имеет двусторонние договоры о сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями и научными центрами. За последние годы более 700 граждан иностранных государств приняты в Гомельское учреждение образования на все формы обучения.

Йозеф Манзанза, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Я учусь на экономике электронного бизнеса. Я увидел в интернете. Мне нравится здесь учиться. Я планирую здесь остаться, чтобы работать и пойти в магистратуру.

Джонатон и Анастасия, студенты Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Я учусь в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации, мы познакомились на 1 курсе. Мне нравится мой университет, моя жизнь, моя любовь, вот почему я планирую тут жить. На базе университета создана креативная творческая среда – смарт-кафе. Это уникальная площадка, где встречаются студенты и преподаватели бизнес-сообщества. Студентам здесь оказывается поддержка в разработке и продвижении их инновационных идей через предпринимательство и открытые инновации.

Галина Кожухова, начальник отдела дистанционных образовательных технологий и инноваций Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Наше замечательное смарт-кафе – это не только учебная аудитория, но еще и площадка, где молодые предприниматели встречаются, общаются, имеют возможность связаться со своими зарубежными партнерами, в частности с нашим сетевым вузом-партнером Белгородом. Здесь проходят лекции, которые наши преподаватели читают студентам Белгорода, а наши студенты имеют возможность услышать лекции белгородских партнеров. Высокое качество образования в университете обеспечивает его преподавательский состав, где 67 % имеют степень докторов и кандидатов наук, а выпускники магистратуры и аспирантуры не редко остаются работать уже в родных стенах и передают опыт и знания студентам.

Оксана Герасимчук, преподаватель-стажер Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

В прошлом году я окончила Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, появилась возможность остаться на кафедре в качестве преподавателя. Университет обладает очень сильной материально-технической базой, преподавательский состав очень компетентный. Актуальная информация преподносится, очень сильно образование в сфере экономики и логистики, абитуриентам есть смысл рассмотреть наш университет в качестве своего выбора. Для студентов здесь созданы все условия. Кампус университета объединяет учебный корпус, комплекс общежитий, предприятия питания и Дворец молодежи, что позволяет с комфортом заниматься, жить и проводить свободное время.

Анастасия Кузьменко, студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Здесь очень много возможностей реализовывать себя в различных сферах: культурно-массовых мероприятиях, спорте, научно-исследовательской работе, во всех из них я принимаю участия активное. В холле второго этажа проходят мероприятия, приуроченные к праздникам, можно выпить кофе, отдохнуть.

Юлия Морозова, студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

На лекциях никогда не бывает скучно. Зачастую проводится интересный формат лекций: викторины, батлы. Наш университет предоставляет широкий спектр секций для занятий спортом, каждый может найти занятие по душе.

Артем Скоромный, студент Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации:

Недавно мы стали победителями бизнес-игры по сельскохозяйственному направлению. Выиграли 3 место среди университетов в СНГ с проектом «Мова грыбоў». В прошлом году я стал финалистом республиканского этапа «100 идей для Беларуси». Также в университете есть театр, который активно ставит различные постановки. Большинству студентов нравится принимать участие в этом театре.