«Волшебной таблетки от игровой зависимости нет». Как отучить ребёнка от этой привычки?

Понятие «компьютерная зависимость» появилось в 90-х и сегодня приобрело масштаб настоящей эпидемии. К сожалению, зачастую такая проблема касается детей и подростков. Чрезмерное увлечение компьютерными играми постепенно вытесняет реальную жизнь. Соцсети и игровые чаты дарят детям эмоции и заменяют реальное общение со сверстниками.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:

Любая зависимость определяется рядом признаков. Предмет зависимости должен вызывать положительные эмоции. Надо ориентироваться, что происходит с ребенком, когда он играет, насколько легко он может его прервать и переключиться на другую деятельность. Второй признак – превышает ли он в занятиях компьютерной игрой то время, которое он планировал. Следующий признак встречается у подростков более старшего возраста. Иногда, когда они слишком увлекаются компьютерными играми, после игровых эпизодов у них возникает сожаление по поводу содеянного.

Детская психика очень восприимчива, компьютерные игры могут вызывать у подростков жестокость и агрессию, поскольку самым популярным в таких играх являются сюжеты с насилием.

Вадим Разделовский:

При этом снижается его увлеченность какими-то другими вещами, которым раньше он уделял время, внимание, которые приносили ему радость. То есть время занятия компьютерными играми увеличивается, постепенно приобретает доминирующий характер. Если родители пытаются как-то ограничить деятельность ребенка, то в ответ на это возникает агрессия. Возникают скандалы.