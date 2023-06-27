«Волшебной таблетки от игровой зависимости нет». Как отучить ребёнка от этой привычки?
Понятие «компьютерная зависимость» появилось в 90-х и сегодня приобрело масштаб настоящей эпидемии. К сожалению, зачастую такая проблема касается детей и подростков. Чрезмерное увлечение компьютерными играми постепенно вытесняет реальную жизнь. Соцсети и игровые чаты дарят детям эмоции и заменяют реальное общение со сверстниками.
Вадим Разделовский, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Любая зависимость определяется рядом признаков. Предмет зависимости должен вызывать положительные эмоции. Надо ориентироваться, что происходит с ребенком, когда он играет, насколько легко он может его прервать и переключиться на другую деятельность. Второй признак – превышает ли он в занятиях компьютерной игрой то время, которое он планировал. Следующий признак встречается у подростков более старшего возраста. Иногда, когда они слишком увлекаются компьютерными играми, после игровых эпизодов у них возникает сожаление по поводу содеянного.
Детская психика очень восприимчива, компьютерные игры могут вызывать у подростков жестокость и агрессию, поскольку самым популярным в таких играх являются сюжеты с насилием.
Вадим Разделовский:
При этом снижается его увлеченность какими-то другими вещами, которым раньше он уделял время, внимание, которые приносили ему радость. То есть время занятия компьютерными играми увеличивается, постепенно приобретает доминирующий характер. Если родители пытаются как-то ограничить деятельность ребенка, то в ответ на это возникает агрессия. Возникают скандалы.
Одна из причин детской компьютерной зависимости – дефицит общения. Когда родители недостаточно уделяют внимания своему ребенку, этот дефицит восполняют гаджеты и компьютер. Также в придуманный мир подростки погружаются, чтобы избежать конфликтов и ссор. Виртуальная реальность становится собеседником и другом.
Вадим Разделовский:
Самая худшая тактика, которой могут родители придерживаться, это тактика непоследовательности, когда они то отбирают у ребенка доступ к компьютеру, то он возобновляется, иногда пытаются это жестко контролировать. Тогда дети находят возможность для компьютерных игр в другом месте, в кругу друзей. У всех есть сейчас компьютеры, у всех есть доступ к интернету. Ребенок просто начинает исчезать из дома. Проводит больше времени вне семьи.
Если ваш ребенок слишком много времени проводит за компьютером, стоит поговорить об этом. Нельзя рассматривать такую зависимость как самостоятельное заболевание. Важно найти его причину.
Вадим Разделовский:
Самостоятельно решить эту проблему, как правило, не получается. Тут необходимо обратиться к детскому психологу или даже к врачу-психотерапевту. Волшебной таблетки от игровой зависимости нет. Тут должна быть психотерапевтическая работа. Ребенка надо убедить, что ему нужна консультация соответствующего специалиста. Тут многое определяется характером взаимоотношения ребенка и родителей, есть ли у них доверительные отношения. Не надо настаивать, что обязательно нужно какое-то лечение –просто сходим и посоветуемся.
*На правах рекламы.