Прямой эфир

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

11 марта 2020 20:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое место силы. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, сами оборудовали его в небольшой постройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-1

Но ходить туда им запретили, а альтернативы не предложили. Проблему озвучили Президенту во время «Большого разговора» в 2019 году. И вскоре у молодых людей появилась возможность заниматься в тренажерном зале.

Об исполнении одной мечты – Камилла Шах.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-3

О тренировках Анастасия знает чуть больше, чем простой учитель физкультуры. За плечами опыт в тяжелой атлетике. Он-то и пригодился, когда в местной школе год назад появился тренажерный зал.

Любой может прийти и бесплатно позаниматься. Тренажёрку открыли в деревне Сороги Слуцкого района

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-5

Зал стал местом силы и для жителей деревни Сороги. Бесплатно каждый вечер они могут приходить сюда за своей порцией здоровья. Хотя основной контингент по-прежнему старшеклассники и молодежь.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-7

Переоборудование обычного класса в тренажерный повлекло за собой ряд перемен. За месяц полностью обновили раздевалки, отремонтировали душевые, которые не работали уже много лет. В основном зале покрасили стены и потолок. Ныне от школьников требуется лишь спортивная мотивация. Впрочем, как показывает опыт, за ними дело не постоит.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-9

Камилла Шах, корреспондент:
Началась эта история с маленького деревенского сарайчика, который несколько подростков оборудовали под тренажерный зал. А развитие получила здесь, во Дворце Независимости, во время «Большого разговора с Президентом».

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-11
Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-12

Журналист обратилась к главе государства с проблемой пусть не международного характера, но очень важной для нескольких молодых людей. Небольшой видеоролик с места событий не оставил в зале равнодушных.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, трогательный сюжет, конечно. Естественно, мы отреагируем на это.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-16

И уже через месяц мечта сбылась. Однако сегодня есть еще одна проблема – дороги в деревне Сороги. За доказательствами далеко ходить не надо: прямо у школы сплошь ямы. Местные жители разводят руками: неужели опять нужно пытаться достучаться до Президента? Или вопрос можно решить на уровне местной власти?

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?-18
# Государственная политика в области спорта # Камилла Шах # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Отличники, победители олимпиад, спортсмены. В Администрации Президента и Комитете госконтроля школьникам вручили паспорта
11 марта 2020 19:23

Отличники, победители олимпиад, спортсмены. В Администрации Президента и Комитете госконтроля школьникам вручили паспорта

День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми
11 марта 2020 18:56

День расписан по минутам. Как обучают слуцких кадетов, которые победили на слёте патриотов в Перми

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей
11 марта 2020 18:21

«Мне кажется, так поступили бы многие». Студента химфака наградили за спасение утопающей