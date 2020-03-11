Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое место силы. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, сами оборудовали его в небольшой постройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но ходить туда им запретили, а альтернативы не предложили. Проблему озвучили Президенту во время «Большого разговора» в 2019 году. И вскоре у молодых людей появилась возможность заниматься в тренажерном зале. Об исполнении одной мечты – Камилла Шах.

О тренировках Анастасия знает чуть больше, чем простой учитель физкультуры. За плечами опыт в тяжелой атлетике. Он-то и пригодился, когда в местной школе год назад появился тренажерный зал. Любой может прийти и бесплатно позаниматься. Тренажёрку открыли в деревне Сороги Слуцкого района

Зал стал местом силы и для жителей деревни Сороги. Бесплатно каждый вечер они могут приходить сюда за своей порцией здоровья. Хотя основной контингент по-прежнему старшеклассники и молодежь.

Переоборудование обычного класса в тренажерный повлекло за собой ряд перемен. За месяц полностью обновили раздевалки, отремонтировали душевые, которые не работали уже много лет. В основном зале покрасили стены и потолок. Ныне от школьников требуется лишь спортивная мотивация. Впрочем, как показывает опыт, за ними дело не постоит.

Камилла Шах, корреспондент:

Началась эта история с маленького деревенского сарайчика, который несколько подростков оборудовали под тренажерный зал. А развитие получила здесь, во Дворце Независимости, во время «Большого разговора с Президентом».

Журналист обратилась к главе государства с проблемой пусть не международного характера, но очень важной для нескольких молодых людей. Небольшой видеоролик с места событий не оставил в зале равнодушных.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, трогательный сюжет, конечно. Естественно, мы отреагируем на это.