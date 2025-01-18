19 января православные верующие отметят Крещение Господне – история и традиции праздника

Крещение Иисуса Христа в реке Иордан – один из 12 главных христианских праздников. Его ежегодно отмечают 19 января. Верующие в этот день стремятся посетить храм для участия в праздничной литургии и посвятить себя таинствам Господа. А крещенская освященная вода приобретает особую силу, ее применение приносит благодать Святого Духа в дом.

Макарий Ковалев, священник, клирик Свято-Духова кафедрального собора: Мы стараемся в этот день быть в храме в первую очередь, там, где мы можем достигнуть наибольшей степени Богообщения. Это выражается не только в молитве, но и в участии в таинствах, исповеди, в особенности причастии, потому что в этом таинстве мы особым образом соединяемся с Господом нашим Иисусом Христом.

В этот день по традиции купаются в проруби или в открытых водоемах. Троекратное погружение в воду считается источником здоровья и духовного очищения.

Макарий Ковалев:

Традиция, которая носит сугубо народный характер, но при этом уже многие столетия она сопровождается, начинается с молитвы на месте, где совершается окунание, на месте, где оборудовано все для этого. Мы также стараемся волевым нашим действием тоже выразить в том числе нашу сопричастность к этому особому дню.