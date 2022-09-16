Раньше мы не говорили о коллаборации. О новой школьной программе по истории Беларуси
17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:
Новые учебники разрабатываются, отработаны по истории белорусской государственности.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как раз таки что-то там новое привносится? Очень актуально – у меня в этом году собственный ребенок идет в шестой класс. История Беларуси, я знаю, что нас ожидает.
Лилия Ананич:
Я не могу детально проинформировать об этом.
Татьяна Савчик:
Корректировка какая-то была, видимо?
Лилия Ананич:
Корректировка – это была настоятельная рекомендация в том числе и парламента по итогам международной конференции по исторической памяти о том, чтобы пересмотреть учебник, учебное пособие по Великой Отечественной войне. Пересмотреть возможность его факультативного либо иного изучения. Потому что в этом учебнике, к сожалению, который был раньше, мы не говорили о коллаборации, вскользь где-то упоминали другие темы. Сегодня мы знаем, что во время Великой Отечественной войны и вплоть до 1951 года в отношении белорусского народа творился, чинился геноцид. Символ единства, на мой взгляд – наши синеокая Беларусь. Вот эти очертания, контуры нашей страны – единство наше. Знаете, ни пяди этой страны, этой частички земли мы никому никогда не должны отдать. Вот наше единство – это наши люди, мысли, наше внимание к человеку, потому что человек в основе политики нашего белорусского государства. Все мы вместе.
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