Раньше мы не говорили о коллаборации. О новой школьной программе по истории Беларуси

17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:

Новые учебники разрабатываются, отработаны по истории белорусской государственности. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как раз таки что-то там новое привносится? Очень актуально – у меня в этом году собственный ребенок идет в шестой класс. История Беларуси, я знаю, что нас ожидает. Лилия Ананич:

Я не могу детально проинформировать об этом. Татьяна Савчик:

Корректировка какая-то была, видимо?