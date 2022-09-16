Возлагают вину за развязывание Второй мировой. Почему страны Запада стремятся разрушить белорусскую государственность

Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:

Они позволяют себе не просто забывать и умалчивать. Они сегодня приняли целый ряд резолюций, документов, где возлагают вину на Советский Союз наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Они пытаются всеми силами сделать нас виноватыми. А если мы виноваты – значит, мы будем всегда виноваты, нами можно помыкать и нас можно уничтожать. Нет! Белорусский народ – особенно в 2020 году это проявилось, на этом разломе – вот эта коллективная память в генах каждого из нас. Подвиг отца и гибель родственника – деда, прадеда, а теперь уже, наверное, и прапрадеда – это все встрепенулось. Потому что мы никогда не согласимся, чтобы эту фундаментальную ценность у нас отнять. И не только эту. Ведь посягательство на все ценности, которые сегодня для нас ценны, на семью традиционную. У них есть уже другое понимание семьи – не только между однополыми, но, простите, между материальными предметами уже, так сказать. Мы к чему можем прийти? Так вот, мы здесь, в центре Европы, со своей славянской душой и с нашей вековой историей, тысячелетней. Да, суверенной Беларуси – 30, но под нами века и толщи. Белорусская государственность корнями оттуда – от Полоцкого княжества, и Великое княжество Литовское, где белорусы были, можно сказать, главной образующей составляющей. Уж это период, когда 20 лет нас пытались, 1920-е – 1939-й, ассимилировать, уничтожить школу, ополячить – ничего не получилось.