Андрей Король: идёт борьба не только за наше будущее, но и за историческую память

Новости Беларуси. Стремясь защитить память о подвиге белорусского народа, молодежь страны переходит от слов к действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Студенты Белорусского государственного университета инициировали Республиканский патриотический форум.

Вначале возложение цветов к мемориальному знаку во внутреннем дворике ректората, затем тематический круглый стол. Главный вопрос: как противостоять искажению правды в эпоху цифровизации. В молодежном форуме участие приняли все факультеты БГУ.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Мы должны все прекрасно понимать, что сегодня идет борьба не только за наше будущее, за поиск смыслов развития человеческого общества. Но и борьба за историческую память. Без прошлого – очень яркий момент – невозможно построить будущее, потому что сегодня очень легко переписать прошлое. Очень важно, чтобы молодежь через свою собственную активную позицию, позицию не слушателя, а деятеля, пришла к пониманию, почему это важно, для чего это важно, как касается это их, их семей, как касается страны и в дальнейшем, чтобы это была сформированная компетенция.

Кирилл Пономарев, студент юридического факультета Белорусского государственного университета:

Мы, современная молодежь, точно знаем, что в единстве белорусского народа настоящая сила, которая непобедима. И мы знаем, что наша задача – это отстаивать и сохранять историю, знать ту нить поколений, которую мы так бережно храним. Чтобы наши дети, потомки, как и мы, знали правду, распространяли ее и, самое главное, верили. Я полностью уверен, я хочу верить в то, что через несколько лет нам не придется ее доказывать.