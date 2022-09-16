Ананич о сносе советских памятников: «Это их безысходность и бессилие»

17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:

Уже десятилетия ломают, крушат памятники. В последние годы не просто какой-то мемориальный вандализм, а это их безысходность и бессилие. Потому, что, если современные политики, так называемые политики… Не может быть политик, который действует в ущерб своему народу. Они действуют в ущерб будущим поколениям своих народов. Они боятся памятников, когда не могут простить, что советский солдат спас всю эту Европу от коричневой чумы. Весомую, львиную долю – наш советский солдат.