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Ананич о сносе советских памятников: «Это их безысходность и бессилие»

16 сентября 2022 19:17
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17 сентября 2022 года Беларусь отметит День народного единства, в основе которого лежат преемственность поколений и курс на развитие сильной и независимой страны. О том, почему этот день необходим белорусскому обществу и чем он уникален, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ананич о сносе советских памятников: «Это их безысходность и бессилие»-1

Лилия Ананич, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Национального собрания Республики Беларусь:  
Уже десятилетия ломают, крушат памятники. В последние годы не просто какой-то мемориальный вандализм, а это их безысходность и бессилие. Потому, что, если современные политики, так называемые политики… Не может быть политик, который действует в ущерб своему народу. Они действуют в ущерб будущим поколениям своих народов. Они боятся памятников, когда не могут простить, что советский солдат спас всю эту Европу от коричневой чумы. Весомую, львиную долю – наш советский солдат.  

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# День народного единства # общество # Лилия Ананич # Фотофакт

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