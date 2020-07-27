Ранние арбузы не содержат нитратов?

Новости Беларуси. Многие считают, что покупать арбузы можно только с началом сезона, который начнется в августе, так как ранние могут быть вредными из-за химикатов, которыми их «обкалывают» для скорейшего созревания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты рассказали, что это ошибочное мнение. Использование нитратов приведет к гибели ягоды, даже если вводить их в корневую систему. Эти вещества нужны листве и в плод они не попадут, могут появиться только в кожуре, но ее никто не ест. К тому же сладость зависит не от скорости созревания, а от количества воды, использованной при выращивании. Так что покупать арбузы уже можно без всяких опасений.