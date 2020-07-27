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Выздоровели 60 492 пациента. Последние данные Минздрава по ситуации с коронавирусом

27 июля 2020 14:02
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Новости Беларуси. Последняя статистика по заболеваемости COVID в нашей стране. На 27 июля выздоровели 60 492 пациента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выздоровели 60 492 пациента. Последние данные Минздрава по ситуации с коронавирусом-1

За весь период распространения инфекции в Беларуси заразились 67 251 человек. Проведено свыше 1 миллиона 257 тысяч тестов. Умерли 538 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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