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«Ранее не экспонировались». Какие работы Михаила Савицкого можно увидеть на новой выставке в художественной галерее?

04 марта 2022 15:48
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18 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения народного художника Беларуси и почетного гражданина нашей столицы, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Его творчество ознаменовало целую эпоху в национальном искусстве. К этой дате приурочено открытие новой выставки в художественной галерее «Михаил Савицкий – наследие». На ней представлены работы не только автора, но и его учеников.

«Ранее не экспонировались». Какие работы Михаила Савицкого можно увидеть на новой выставке в художественной галерее?-1

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея истории города Минска:
В обновленной экспозиции посетители смогут увидеть работы как известные, так и те, которые ранее не экспонировались. Это ранние работы Михаила Савицкого, периода его учебы в Минском художественном училище и в Московском институте имени Сурикова.

«Ранее не экспонировались». Какие работы Михаила Савицкого можно увидеть на новой выставке в художественной галерее?-4

Михаил Савицкий прославился картинами на военную тематику. Обращение художника к монументальному искусству было обусловлено самой природой художественного мышления. Для мастера характерно эмоциональное раскрытие исторических и современных тем. Кроме того, его творчество отличается особым философским осмыслением.

«Ранее не экспонировались». Какие работы Михаила Савицкого можно увидеть на новой выставке в художественной галерее?-7

Юлия Ковалева:
В организации выставки принимают участие, кроме коллекции музея истории города Минска, также музей истории Великой Отечественной войны. Представлена одна работа из цикла «Цифры на сердце» Национального художественного музея. И Брестский областной краеведческий музей, который также предоставил работу из своих фондов.

Михаил Савицкий руководил творческими мастерскими и обучил огромное количество талантливых людей. Работы учеников советского времени, а также современных художников представлены наряду с шедеврами легендарного мастера.

«Ранее не экспонировались». Какие работы Михаила Савицкого можно увидеть на новой выставке в художественной галерее?-10

Юлия Ковалева:
Всего в выставке принимают участие более 30 художников, скульпторов и графиков.

Михаил Андреевич Савицкий навсегда вошел в историю Беларуси как общественный деятель, замечательный педагог и величайший художник своей эпохи, чье творчество составляет одну из самых ярких страниц национальной культуры.

# Художник # общество # Михаил Савицкий # Юлия Ковалева # Фотофакт

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