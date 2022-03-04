«Ранее не экспонировались». Какие работы Михаила Савицкого можно увидеть на новой выставке в художественной галерее?

18 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения народного художника Беларуси и почетного гражданина нашей столицы, рассказали в программе « Минск и минчане » на СТВ. Его творчество ознаменовало целую эпоху в национальном искусстве. К этой дате приурочено открытие новой выставки в художественной галерее «Михаил Савицкий – наследие». На ней представлены работы не только автора, но и его учеников.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея истории города Минска: В обновленной экспозиции посетители смогут увидеть работы как известные, так и те, которые ранее не экспонировались. Это ранние работы Михаила Савицкого, периода его учебы в Минском художественном училище и в Московском институте имени Сурикова.

Михаил Савицкий прославился картинами на военную тематику. Обращение художника к монументальному искусству было обусловлено самой природой художественного мышления. Для мастера характерно эмоциональное раскрытие исторических и современных тем. Кроме того, его творчество отличается особым философским осмыслением.

Юлия Ковалева:

В организации выставки принимают участие, кроме коллекции музея истории города Минска, также музей истории Великой Отечественной войны. Представлена одна работа из цикла «Цифры на сердце» Национального художественного музея. И Брестский областной краеведческий музей, который также предоставил работу из своих фондов.

Михаил Савицкий руководил творческими мастерскими и обучил огромное количество талантливых людей. Работы учеников советского времени, а также современных художников представлены наряду с шедеврами легендарного мастера.