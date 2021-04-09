Ракета-носитель «Союз» вывела корабль «Гагарин» на околоземную орбиту

Легендарное «Поехали» сегодня звучит во всех мировых СМИ. В честь 60-летия первого полета человека в космос 9 апреля к орбите был запущен пилотируемый корабль «Юрий Гагарин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легендарное «Поехали» сегодня звучит во всех мировых СМИ. В честь 60-летия первого полета человека в космос 9 апреля к орбите был запущен пилотируемый корабль «Юрий Гагарин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 10:42 по минскому времени состоялся запуск корабля «Союз МС-18», названного в честь первого космонавта на Земле. Он отвезет на МКС международную команду.
Трансляцию можно увидеть здесь.
Командир экипажа – наш земляк Олег Новицкий, для него это третий полет. На орбите он встретит свой 50-летний юбилей и впервые выйдет в открытый космос.
Известно, что «Союз» успешно вышел на орбиту. В 14 часов и 8 минут запланирована его стыковка с МКС. За этим можно будет следить в прямом эфире. Трансляцию ведут в интернете.