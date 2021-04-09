«В целях социальной и исторической справедливости». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы ВОВ
Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны и после нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке и вопрос выдачи военных преступников для открытого суда в Беларуси. Будет составлен список всех умерших и ныне живущих преступников. Следственной группе предстоит большая работа с архивными документами и тысячами уголовных дел.
В ближайшее время проведут исследования по обнаружению массовых захоронений и установлению живых свидетелей геноцида. В 2020 году составили 88 административных материалов за неонацизм и его пропаганду. Это в 12 раз больше, чем за все предыдущие годы. Уголовное дело о геноциде позволит поднять весь пласт исторической правды и в дальнейшем пресечь на корню подобные попытки.
В Генпрокуратуру уже поступают обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.
Общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это, в свою очередь, создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность.
Итоги расследования лягут в основу идеологической, учебно-воспитательной и информационной работы для того, чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа.
Как раз 9 апреля Министерство обороны России опубликовало архивные документы о массовых зверствах гитлеровцев в годы Второй мировой войны. В рамках проекта «Без срока давности» представлены доказательства, как нацисты массово уничтожали плененных в концлагерях, проявляя при этом чудовищные зверства.