«В целях социальной и исторической справедливости». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусов в годы ВОВ

Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны и после нее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке и вопрос выдачи военных преступников для открытого суда в Беларуси. Будет составлен список всех умерших и ныне живущих преступников. Следственной группе предстоит большая работа с архивными документами и тысячами уголовных дел.

В ближайшее время проведут исследования по обнаружению массовых захоронений и установлению живых свидетелей геноцида. В 2020 году составили 88 административных материалов за неонацизм и его пропаганду. Это в 12 раз больше, чем за все предыдущие годы. Уголовное дело о геноциде позволит поднять весь пласт исторической правды и в дальнейшем пресечь на корню подобные попытки.

В Генпрокуратуру уже поступают обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности мною возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси.

Общественность недостаточно осведомлена о ряде фактов геноцида, совершенных националистическими бандформированиями сообщников фашистов. Это, в свою очередь, создает почву для их героизации и попыток разрушить ценности, на которых строится белорусская государственность.

Итоги расследования лягут в основу идеологической, учебно-воспитательной и информационной работы для того, чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа.