Радушно и по-домашнему или дёшево и сердито. Какой хостел выбрать в Минске

Новости Беларуси. Отели, гостиницы, апартаменты, рестораны, бары. Владельцы ресторанно-гостиничного бизнеса среднего и выше классов готовы к наплыву туристов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но не стоит забывать, что далеко не все иностранные гости путешествуют по принципу «дорого-богато». Многие выбирают сегмент подешевле – например, хостелы. Что белорусская столица может им предложить? Проинспектировала корреспондент Яна Шипко.

Хостел в тюрьме, на дереве, в восьмисотлетнем замке, на корабле… Вариации на тему бюджетных мини-гостиниц в мире не знают границ. Ограничено зачастую лишь пространство, но никак не простор для воображения.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Нет рамок, нет барьеров. Можно делать все, что угодно. И пестрость, и разнообразность хостелов – площадка неиссякаемая. Кто на что горазд. Это то, что подкупает. Как и символические цены.

Минимальная цена проживания – 15 рублей сутки.

К ночлегу за 7 долларов прилагаются и бесценные бонусы.

Екатерина, администратор хостела:

Человек в хостел приезжает не столько из-за экономии, а скорее потому, что человеку интересно общаться.

Но бывает дешево и сердито. Чем заслужить негативные отзывы, и как минские хостелы могут удивить путешественников?

Слово «хостел» в белорусский обиход пришло относительно недавно: первый открылся в Минске семь лет назад. Ассоциативный ряд при упоминании этого бюджетного вида ночлега до сих пор у многих не слишком позитивный – от армейских казарм до больничных палат. Что-то в этом есть.

Однако путешественники без предубеждений уже давно знают: хостел может быть стильным, комфортным и по-домашнему уютным. Это счастливое общежитие! Счастливый дом. Елена ведет экскурсию по одному из самых больших минских хостелов. Коттедж вмещает полсотни постояльцев. Здесь будет группа проживать из Германии. Хостел почти никогда не пустеет. Ценообразование в номерах по принципу «чем свободнее дышать, тем дороже».

Елена, администратор хостела:

Чем больше койко-мест в комнате, тем дешевле. Этот номер 22 рубля – на одно койко-место. В номере, где 12-10 кроватей, будет 15 рублей. Непритязательные гости столицы остановиться здесь могут, согласитесь, за символическую плату. Койко-место может быть самым скромным, а вот национальные особенности быта и общение с местными жителями – то, чего не найдешь в отеле. За такие нетуристические впечатления как раз и выбирают хостелы иностранцы.

Елена:

Это дом. И в этом доме все должно быть чисто, уютно, дружно. И все с настроением.

Впрочем, полный пакет услуг постояльцам нужен не всегда. Елена:

Молодой человек позвонил ночью, говорит: «Здравствуйте, свободные места есть?» Я говорю: «Есть». Приезжает и говорит: «Честно говоря, мне не надо переночевать, мне надо только помыться».

Рады здесь любым гостям. Особенно интернациональный состав ждут в июне. К Европейским играм брони уже бьют рекорды. Елена:

У нас уже набронировано очень много, некуда ставить уже Европейские игры. Со всего мира бронируют. Цены на этот период владельцы хостелов обещают не взвинчивать. Но это не точно – скорее, как раз наоборот.

Виталий Осипов, владелец хостела:

На проведение Игр цены могут на порядок подняться. В зависимости от количества бронирований. Если сравнивать с Москвой, там на проведение чемпионата цены увеличивались в пять раз.

Виталий открыл хостел в центре Минска только прошлой осенью. Конкурентов в столице немного, но в этом есть и свои минусы.

Виталий Осипов:

При открытии хостела были юридические тонкости. Хостелов в Беларуси немного, схема не очень отработана.

Конкуренции по цене с хостелами не выдерживает даже самый дешевый отель. Так что туроператоры ставку делают все же на доступные гостиницы. Хотя и не против хостелов. Возможность выбора – показатель развитого рынка внутреннего туризма. Филипп Гулый:

В хостелах он массовым никогда не будет. Но молодежь, которая желает экономить – такие туристы нам нужны тоже, потому что они развивают городской туризм, ивенттуризм, события, фестивали. Официально в Минске всего пять хостелов. На Booking же таковыми себя позицинируют гораздо больше объектов. Даже не вдаваясь в юридические тонкости, понятно: промониторить их состояние практически невозможно. Такой целью накануне Европейских игр задалась санстанция.

Юлия Журова, заведующая отделением коммунальной гигиены Санитарно-эпидемиологической службы Минска:

Специалистами уделяется особое внимание отбору питьевой воды, дизенфекции мягкого инвентаря – матрасов, подушек. Освещению жилых комнат.

В России инициатива ввести запрет на размещение хостелов в жилом фонде заставила этот бизнес забеспокоиться о рентабельности. Еще бы: когда обычная квартира превращается в хостел, вложения минимальны, а расположение в самом центре привлекает туристов.

Екатерина:

У иностранцев хостелов много. Так что их особенно ничем не удивишь.

Этот хостел на главном столичном проспекте для своих гостей – настоящее креативное пространство. Постояльцы со всего мира тут знакомятся, общаются и открывают для себя нашу страну. Екатерина, администратор хостела:

Безвизовый режим, иностранцев приезжает много, интерес к Беларуси возрастает. Людям надо где-то останавливаться. Соответственно, есть спрос и есть предложения. Как предложения оправдывают ожидания мы решили посмотреть в одном из самых лакомых для владельцев хостелов районе. Железнодорожный вокзал. В тех самых воротах Минска экономично приютить гостей готовы сразу несколько хостелов. Мы же в гости напросились без предупреждения, чтобы непредвзято оценить сервис и теплоту оказанного приема.

Петр, турист (Украина):

Много чего зависит от персонала. Базовые вещи, которые нужны для клиента, везде более или менее одинаковые. Здесь дружелюбно.

А этот хостел с красноречивым названием «Плацкарт» – рекордсмен по количеству негативных отзывов в интернете. Обижаются постояльцы отнюдь не на тесноту. Впрочем, увидеть своими глазами плацкартные удобства нам не удалось. Не назвавшийся представитель хостела тут же продемонстрировал, что такое дешево и сердито.

Будем надеяться, что постояльцам тут оказывают более радушный прием, и лишь телекамера заставила забыть о гостеприимстве. Между тем, по статистике именно такие критерии как отзывчивость и радушие хозяев делают рейтинг хостелам.