Указ номер 103 о строительстве жилого дома в Смолевичах: что, для кого и почём рассказывает Юлия Огнева

Новости Беларуси. К вопросу, который всех испортил. Квартирному. На неделе вступил в силу указ под номером 103. В нем прописано строительство жилого дома в Смолевичах специально для минчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это эксперимент, направленный на развитие городов-спутников. Давайте разберемся, что, для кого и почем.

Дом будет строиться только для минчан, и только для тех, кто стоит в очереди. Причем неважно, в начале списка или в его конце. Время постановки на учет нуждающихся станет аргументом только в том случае, если желающих будет больше, чем квартир. Тогда предпочтение будет отдано тем, кто дольше ждет жилья.

Еще один важный момент: очередникам не нужно дожидаться, пока им придет предложение строиться – они сами могут написать заявление. Что касается господдержки, то минчане, претендующие на получение субсидии или кредита (по указам № 13 и 240), будут иметь право обратиться в исполком для рассмотрения этого вопроса. Но только после того, как напишут заявление и заключат договор на строительство квартиры в экспериментальном доме.

Заказчиком выступит Управление капитального строительства Миноблисполкома. Как и куда подавать заявления, будет ясно позже. За информирование минчан о новых возможностях ответственен Мингорисполком.