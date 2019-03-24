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Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»

24 марта 2019 14:30
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Новости Беларуси. Очередь на белорусско-польской границе. Сложная ситуация наблюдается в двух пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»-1

В «Брузгах» в пробке стоят больше 150 грузовиков. В «Берестовице» разрешения на выезд ожидают свыше 100 автомобилей.

Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»-4

Сложности с передвижением возникли из-за технического сбоя в польской таможенной службе. Когда нормализуется работа, пока неизвестно. Специалисты просят перевозчиков учитывать данную ситуацию при выборе маршрута.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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