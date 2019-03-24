Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»

Новости Беларуси. Очередь на белорусско-польской границе. Сложная ситуация наблюдается в двух пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередь на белорусско-польской границе. Сложная ситуация наблюдается в двух пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Брузгах» в пробке стоят больше 150 грузовиков. В «Берестовице» разрешения на выезд ожидают свыше 100 автомобилей.
Сложности с передвижением возникли из-за технического сбоя в польской таможенной службе. Когда нормализуется работа, пока неизвестно. Специалисты просят перевозчиков учитывать данную ситуацию при выборе маршрута.